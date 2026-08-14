Apple завершила навчання великої мовної моделі, спеціально підготовленої для використання в Китаї. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, знайомі з розвитком проєкту.

Чому Apple створює окремий ШІ для Китаю?

Основою для китайської версії Apple Intelligence стане модель Qwen, розроблена китайською компанією Alibaba. Таким чином, Apple продовжує співпрацю з Alibaba, яку обрала для забезпечення роботи своїх функцій штучного інтелекту на китайському ринку.

Про те, що Apple зробила ставку саме на Alibaba, стало відомо ще минулого року. Компанія розглядала різні варіанти для роботи своїх ШІ-функцій у Китаї, після чого зупинилася на технологіях Alibaba замість DeepSeek.

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Тепер, за даними Reuters, процес навчання моделі для китайського ринку завершено. Наступним етапом має стати її запуск у складі Apple Intelligence.

Розвиток проєкту має значення не лише для самої Apple. За інформацією Reuters, компанія може стати першою іноземною компанією, яка отримає дозвіл китайських регуляторів на використання власної моделі штучного інтелекту в країні. Китай має жорсткі вимоги до генеративного штучного інтелекту та його роботи на місцевому ринку. Саме тому Apple не може просто перенести на китайські пристрої ту саму інфраструктуру Apple Intelligence, яку використовує в інших країнах.

Замість цього компанії довелося адаптувати систему до місцевих умов і залучити китайського технологічного партнера.

Очікується, що функції Apple Intelligence для Китаю стануть доступними найближчими місяцями після виходу майбутнього оновлення програмного забезпечення. Підтримку мають отримати користувачі iPhone, iPad, Mac та Vision Pro.

Siri вже готується працювати з Qwen

Перші ознаки інтеграції Alibaba в екосистему Apple вже з'явилися. Цього тижня Apple опублікувала інструкцію для користувачів Mac у Китаї, в якій пояснюється, як підключити модель Qwen від Alibaba до Siri.

Це свідчить про те, що співпраця двох компаній виходить за межі теоретичної підготовки. Технології Alibaba поступово інтегруються в програмне забезпечення Apple, а Siri стає одним із ключових елементів цієї взаємодії. При цьому китайська версія Apple Intelligence не обов'язково буде повністю ідентичною набору ШІ-можливостей, доступному користувачам Apple в інших регіонах. На функціональність системи впливатимуть як можливості Qwen, так і місцеві регуляторні вимоги.

Чим китайська версія відрізнятиметься від глобальної?

Партнерство з Alibaba є помітною зміною у підході Apple до штучного інтелекту.

За межами Китаю компанія використовує комбінацію власних технологій та моделей сторонніх розробників. Серед партнерів Apple у сфері ШІ є Google, OpenAI та Anthropic.

Тобто Apple не покладається на одну універсальну зовнішню модель для всіх своїх ШІ-функцій. Залежно від завдання та регіону компанія може використовувати різні технології.

Для китайського ринку цей підхід тепер доповнюється співпрацею з Alibaba. Модель Qwen стане технологічною основою для спеціальної версії Apple Intelligence. Очікуваний запуск також показує, наскільки сильно географія та місцеві правила впливають на розвиток генеративного ШІ. Для Apple недостатньо просто зробити функції штучного інтелекту доступними технічно – компанії необхідно забезпечити їхню відповідність вимогам конкретного ринку.

Коли Apple Intelligence з'явиться в Китаї?

Точну дату запуску Apple поки не назвала. За даними Reuters, китайська версія Apple Intelligence очікується протягом найближчих місяців у рамках майбутнього оновлення програмного забезпечення.

Підтримка має поширитися на кілька категорій пристроїв Apple – iPhone, iPad, Mac і Vision Pro.

Таким чином, компанія вже завершила важливий етап підготовки моделі, але остаточний запуск залежатиме від подальшого проходження необхідних процедур і готовності програмного забезпечення.

Поява Apple Intelligence в Китаї стане важливим кроком для Apple, оскільки компанія нарешті зможе розгорнути свої ШІ-функції на одному з найбільших технологічних ринків світу, використовуючи окрему модель, адаптовану до місцевих умов.