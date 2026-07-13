Такая поспешность свидетельствует о серьезных изменениях в стратегии: Apple решила отказаться от выпуска мощных версий M6 Pro, M6 Max и M6 Ultra, чтобы как можно быстрее вывести на рынок архитектуру, полностью оптимизированную под задачи искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Чем удивит M7

По предварительным данным, базовый чип M7 появится в первой половине 2027 года. Он станет основой для обновленных MacBook Pro и iPad Pro. В конце того же года Apple планирует представить профессиональные решения M7 Pro и M7 Max, а вершиной линейки станет сверхмощный M7 Ultra, релиз которого запланирован на 2028 год. Главной причиной такого ускорения стал огромный спрос на локальные вычисления для нужд искусственного интеллекта.

Основной акцент разработчиков сместился на пропускную способность памяти и нейронные вычисления. Даже базовая версия M7 получит пропускную способность объединенной памяти на уровне 240 гигабайт в секунду. Это на 56 процентов превышает показатели чипа M5, где этот лимит составлял 153 гигабайта в секунду. Такие цифры позволят значительно быстрее обрабатывать запросы нейросетей непосредственно на устройстве пользователя.

Настоящий прорыв ждет профессионалов в 2028 году с выходом M7 Ultra. Этот процессор сможет поддерживать до 1,5 терабайта унифицированной памяти, что вдвое превышает максимальные возможности будущего M5 Ultra. Такой объем оперативной памяти открывает возможности для запуска нейросетей с триллионами параметров локально, без обращения к облачным серверам.

Для сравнения: современные Mac Studio с чипом M3 Ultra способны работать с моделью DeepSeek R1 на 671 миллиард параметров, имея 512 гигабайт памяти. Новый же флагман сможет легко обрабатывать модели на 1,2 триллиона параметров.

Причина – искусственный интеллект. Apple планировала серьезные обновления нейронной обработки для семейства M7 и в конечном итоге решила, что эти улучшения достаточно важны, чтобы оправдать ускорение следующего поколения,

– заявил Марк Гурман.

Мощность M7 Ultra настолько возрастет, что Apple готовит полный внутренний редизайн Mac Studio, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение. Впрочем, такие характеристики будут иметь свою цену: по прогнозам аналитиков, стоимость компьютера в максимальной комплектации может достигать около 20 000 долларов.

Чего ожидать от следующего поколения M8?

Несмотря на то, что линейка M7 еще даже не поступила в продажу, Apple уже активно работает над следующим поколением – M8. Эти чипы станут первыми, которые будут изготовлены по 1,4-нанометровому технологическому процессу на заводах TSMC. Переход на новую литографию позволит еще больше повысить энергоэффективность устройств и увеличить плотность транзисторов.

Известно, что в разработке находятся процессоры с кодовыми названиями Soko и Cardinal, предназначенные для самых мощных версий Mac. Помимо компьютеров, этот же технологический процесс планируется применить и в смартфонах, в частности в чипе A22 Pro для iPhone 2028 года выпуска.