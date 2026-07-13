Така поспішність свідчить про серйозні зміни в стратегії: Apple вирішила відмовитися від випуску потужних версій M6 Pro, M6 Max та M6 Ultra, щоб якомога швидше вивести на ринок архітектуру, повністю оптимізовану під завдання штучного інтелекту, пише Bloomberg.

Чим здивує M7

За попередніми даними, базовий чип M7 з'явиться в першій половині 2027 року. Він стане основою для оновлених MacBook Pro та iPad Pro. Наприкінці того ж року Apple планує представити професійні рішення M7 Pro та M7 Max, а вершиною лінійки стане надпотужний M7 Ultra, реліз якого заплановано на 2028 рік. Головною причиною такого прискорення став шалений попит на локальні обчислення для потреб штучного інтелекту.

Основний фокус розробників змістився на пропускну здатність пам'яті та нейронні обчислення. Навіть базовий варіант M7 отримає пропускну здатність об'єднаної пам'яті на рівні 240 гігабайтів на секунду. Це на 56 відсотків перевищує показники чипа M5, де цей ліміт становив 153 гігабайти на секунду. Такі цифри дозволять значно швидше обробляти запити нейромереж безпосередньо на пристрої користувача.

Справжній прорив очікує на професіоналів у 2028 році з виходом M7 Ultra. Цей процесор зможе підтримувати до 1,5 терабайта уніфікованої пам'яті, що вдвічі більше за максимальні можливості майбутнього M5 Ultra. Такий обсяг оперативної пам'яті відкриває двері для запуску нейромереж із трильйонами параметрів локально, без звернення до хмарних серверів.

Для порівняння, сучасні Mac Studio з чипом M3 Ultra здатні працювати з моделлю DeepSeek R1 на 671 мільярд параметрів, маючи 512 гігабайтів пам'яті. Новий же флагман зможе легко оперувати моделями на 1,2 трильйона параметрів.

Причина – штучний інтелект. Apple планувала серйозні оновлення нейронної обробки для сімейства M7 і зрештою вирішила, що ці покращення достатньо важливі, щоб виправдати прискорення наступного покоління,

– заявив Марк Гурман.

Потужність M7 Ultra настільки зросте, що Apple готує повний внутрішній редизайн Mac Studio, щоб забезпечити належне охолодження. Втім, такі характеристики матимуть свою ціну: за прогнозами аналітиків, вартість комп'ютера в максимальній комплектації може сягати близько 20 000 доларів.

Чого очікувати від наступного покоління M8?

Попри те, що лінійка M7 ще навіть не надійшла в продаж, Apple вже активно працює над наступним поколінням – M8. Ці чипи стануть першими, які виготовлять за 1,4-нанометровим техпроцесом на заводах TSMC. Перехід на нову літографію дозволить ще більше підвищити енергоефективність пристроїв і збільшити щільність транзисторів.

Відомо, що в розробці знаходяться процесори з кодовими назвами Soko та Cardinal, які призначені для найпотужніших версій Mac. Окрім комп'ютерів, цей же техпроцес планують застосувати і в смартфонах, зокрема в чипі A22 Pro для iPhone 2028 року випуску.