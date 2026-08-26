Как внедряются обновления

По данным 9to5Mac, показ рекламы в Apple Maps начали внедрять в последние дни в США и Канаде. В течение ближайших недель обновление должно дойти до всех пользователей этих регионов.

Рекламные объявления в приложении появляются в двух основных местах. Сначала пользователь видит спонсируемые предложения в разделе рекомендуемых мест, а после ввода запроса реклама может появиться и среди результатов, если соответствует тематике поиска.

Такие рекламные объявления выглядят почти как обычные карточки компаний. Отличить их помогает небольшой синий значок с надписью "Ad" – именно он обозначает рекламное размещение.

Как Apple обеспечивает защиту конфиденциальности

В компании подчеркивают, что для картографического сервиса сохранены те же средства защиты данных, которые работают и сейчас.

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Реклама в "Картах" основана на более широком подходе Apple к рекламе, ориентированном на конфиденциальность, и сохраняет те же средства защиты, которыми пользователи "Карт" пользуются сегодня. Местонахождение пользователя и реклама, которую он видит и с которой взаимодействует в "Картах", не привязываются к его учетной записи Apple. Личные данные остаются на устройстве пользователя, не собираются и не хранятся компанией Apple, а также не передаются третьим лицам,

– заявили представители пресс-службы Apple Newsroom.

Для бизнеса, желающего размещать свои объявления, Apple уже подготовила отдельные промоакции. При этом базовый функционал навигатора для владельцев iPhone остается бесплатным и без изменений.