Як впроваджують оновлення

За даними 9to5Mac, показ реклами в Apple Maps почали розгортати останніми днями у США та Канаді. Протягом найближчих тижнів оновлення має дійти до всіх користувачів цих регіонів.

Рекламні оголошення в застосунку з’являються у двох основних місцях. Спершу користувач бачить спонсоровані пропозиції в розділі рекомендованих місць, а після введення запиту реклама може з’явитися і серед результатів, якщо відповідає тематиці пошуку.

Виглядають такі інтеграції майже як звичайні картки компаній. Відрізнити їх допомагає невеликий синій значок із написом "Ad" – саме він позначає рекламне розміщення.

Як Apple забезпечує захист конфіденційності

У компанії наголошують, що для картографічного сервісу зберегли ті самі засоби захисту даних, які працюють і зараз.

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Реклама в Картах базується на ширшому підході Apple до реклами, орієнтованому на конфіденційність, і зберігає ті ж самі засоби захисту, якими користувачі Карт користуються сьогодні. Місцеперебування користувача та реклама, яку він бачить і з якою взаємодіє в Картах, не пов'язуються з його обліковим записом Apple. Персональні дані залишаються на пристрої користувача, не збираються і не зберігаються компанією Apple, а також не передаються третім особам,

– заявили представники пресслужби Apple Newsroom.

Для бізнесу, який хоче розміщувати свої оголошення, Apple вже підготувала окремі промопропозиції. Водночас базовий функціонал навігатора для власників iPhone залишається безплатним і без змін.