Причины и первые признаки подорожания

Ранее этим летом технологический гигант уже пересмотрел стоимость большей части своего ассортимента. Повышение коснулось компьютеров Mac, планшетов iPad, приставок Apple TV, колонок HomePod и гарнитуры Vision Pro. Однако три основные категории – iPhone, Apple Watch и AirPods – до сих пор оставались со старыми ценами, пишет 9to5Mac.

Главной причиной такой политики стал глобальный дефицит оперативной памяти, вызванный бумом технологий искусственного интеллекта. Нехватка компонентов вынуждает производителей повышать затраты на производство, что в конечном итоге ложится на плечи потребителей.

"Мы подтверждаем, что цены на продукцию будут расти из-за дефицита оперативной памяти",

– прокомментировал ранее генеральный директор Apple Тим Кук.

iPhone 18 и новые часы: сколько придется заплатить

Основной удар ожидается во время сентябрьской презентации линейки iPhone 18. Согласно прогнозам аналитиков, стоимость iPhone 18 Pro может стартовать с отметки 1 299 – 1 399 долларов. Для сравнения: стартовая цена предшественника, iPhone 17 Pro, составляла 1 099 долларов. Это значительный скачок, который может существенно изменить структуру продаж компании.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В этом году Apple может отказаться от традиционного снижения цен на старые модели. Вопреки ожиданиям пользователей, стоимость смартфонов предыдущих поколений либо останется неизменной, либо даже немного вырастет.

Помимо телефонов, под угрозой оказались Apple Watch Series 12 и Ultra 4, поскольку кризис с памятью влияет и на их компоненты. Хотя подорожание AirPods выглядит менее вероятным, поскольку они в меньшей степени зависят от стоимости накопителей и оперативной памяти, компания может пересмотреть их цену в рамках общей стратегии.

Окончательные цифры станут известны уже на традиционной осенней презентации, где Apple раскроет все детали своей новой ценовой политики.