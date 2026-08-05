Причини та перші ознаки здорожчання

Раніше цього літа технологічний гігант уже переглянув вартість більшої частини свого асортименту. Підвищення торкнулося комп'ютерів Mac, планшетів iPad, приставок Apple TV, колонок HomePod і гарнітури Vision Pro. Проте три головні категорії – iPhone, Apple Watch та AirPods – досі залишалися зі старими цінами, пише 9to5Mac.

Головною причиною такої політики став глобальний дефіцит оперативної пам'яті, спричинений бумом технологій штучного інтелекту. Брак компонентів змушує виробників підвищувати витрати на виробництво, що врешті лягає на плечі споживачів.

Ми підтверджуємо, що ціни на продукцію зростатимуть через дефіцит оперативної пам'яті,

– коментував раніше генеральний директор Apple Тім Кук.

iPhone 18 та нові годинники: скільки доведеться викласти

Основний удар очікують під час вересневої презентації лінійки iPhone 18. Згідно з прогнозами аналітиків, вартість iPhone 18 Pro може стартувати з позначки 1 299 – 1 399 доларів. Для порівняння, стартова ціна попередника, iPhone 17 Pro, становила 1 099 доларів. Це значний стрибок, який може суттєво змінити структуру продажів компанії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Цього року Apple може відмовитися від традиційного зниження цін на старі моделі. Попри очікування користувачів, вартість попередніх поколінь смартфонів або залишиться незмінною, або навіть трохи зросте.

Окрім телефонів, під загрозою опинилися Apple Watch Series 12 та Ultra 4, оскільки криза пам'яті впливає і на їхні компоненти. Хоча здорожчання AirPods виглядає менш імовірним, оскільки вони менше залежать від вартості накопичувачів та оперативної пам'яті, компанія може переглянути їхню ціну в межах загальної стратегії.

Остаточні цифри світ побачить вже на традиційній осінній презентації, де Apple розкриє всі деталі своєї нової цінової політики.