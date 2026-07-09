Почему Apple рискует своей репутацией ради китайской памяти?

Корпорация Apple приступила к активному тестированию чипов динамической памяти (DRAM), производимых китайской государственной компанией ChangXin Memory Technologies (CXMT). Эти компоненты планируется использовать в устройствах, предназначенных для продажи на внутреннем рынке Китая. Одновременно с техническими испытаниями производитель iPhone развернул масштабную лоббистскую кампанию в Вашингтоне, пытаясь убедить правительство США разрешить более широкое использование продукции CXMT, пишет издание Financial Times.

Ситуация выглядит неоднозначной из-за статуса китайского поставщика. Пентагон включил CXMT в так называемый "черный список" 1260H, куда попадают компании, имеющие связи с армией Китая.

Несмотря на то, что нахождение в этом списке формально не запрещает американским компаниям закупать продукцию, оно создает серьезные препятствия для сотрудничества с государственными учреждениями США. В частности, Министерство обороны не может заключать контракты с компаниями, использующими компоненты от фигурантов списка 1260H. Для Apple это означает потенциальную потерю огромного рынка.

Главной причиной такого рискованного шага стал критический дефицит памяти на мировом рынке. Генеральный директор Apple Тим Кук ранее уже заявлял, что рост цен на iPad и Mac был неизбежен из-за кризиса поставок.

Компания пытается найти альтернативу нынешним поставщикам – Micron, Samsung и SK Hynix, – чтобы сдержать дальнейшее подорожание своей продукции.

"Я считаю, что все должно быть на столе",

– прокомментировал генеральный директор Apple Тим Кук в интервью The Wall Street Journal, отвечая на вопрос о возможности смягчения ограничений для китайских поставщиков.

Что известно о CXMT

Компания CXMT, основанная в 2016 году в городе Хэфэй, за короткое время превратилась в национального лидера Китая в сфере полупроводников. Начав как амбициозный проект местных властей под руководством выходца из Кремниевой долины Чжу Имина, сейчас она является четвертым по величине производителем DRAM в мире. Ее доля на рынке составляет около 11 процентов, а к 2028 году этот показатель должен вырасти до 15 процентов благодаря новым производственным линиям в Пекине, Шанхае и Хэфэе.

Финансовые показатели компании демонстрируют ошеломляющую динамику. После десятилетия убытков, которые в совокупности составили 5,4 миллиарда долларов, только за первый квартал 2026 года CXMT получила 4,8 миллиарда долларов чистой прибыли.

Сейчас производитель готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на Шанхайской бирже, планируя привлечь не менее 29,5 миллиарда юаней (около 4,3 миллиарда долларов). Эти средства будут направлены на разработку памяти следующего поколения и найм ведущих инженеров, в том числе из-за рубежа.

Технологическая база CXMT в значительной степени опирается на зарубежные наработки. В 2019 году компания приобрела критически важные патенты обанкротившейся немецкой фирмы Qimonda, которые стали фундаментом ее бизнеса. Также китайский гигант поддерживает тесные связи с нидерландской ASML, закупая оборудование для глубокого ультрафиолета (DUV). Однако из-за отсутствия доступа к более современным системам экстремального ультрафиолета (EUV), CXMT сталкивается с низким процентом выхода годных чипов при производстве высокоэффективной памяти (HBM), необходимой для систем искусственного интеллекта.

Однако аналитики сомневаются, что привлечение CXMT мгновенно решит проблемы Apple. Даже с наращиванием мощностей китайская компания будет ограничена в ресурсах еще как минимум два года, поскольку большая часть ее будущей продукции уже зарезервирована другими заказчиками.

Существует ошибочное мнение, что китайская память значительно дешевле и заполнит рынок,

– заявил аналитик рынка памяти в SemiAnalysis Рэй Ванг.

Политическое сопротивление в США также усиливается. Член Палаты представителей Джон Муленар уже назвал потенциальное партнерство Apple с CXMT "серьезной ошибкой". Законодатели опасаются, что американские деньги помогут субсидировать развитие военно-технического потенциала Китая.

Для Apple это создает сложную дилемму: либо соглашаться на высокую стоимость компонентов и терять конкурентоспособность, либо идти на конфронтацию с политическим истеблишментом собственной страны ради стабилизации цен.