Чому Apple ризикує репутацією заради китайської пам'яті?

Корпорація Apple розпочала активне тестування чипів динамічної пам'яті (DRAM), вироблених китайською державною компанією ChangXin Memory Technologies (CXMT). Ці компоненти планують використовувати у пристроях, призначених для продажу на внутрішньому ринку Китаю. Одночасно з технічними випробуваннями виробник iPhone розгорнув масштабну лобістську кампанію у Вашингтоні, намагаючись переконати уряд США дозволити ширше використання продукції CXMT, пише видання Financial Times.

Ситуація виглядає неоднозначною через статус китайського постачальника. Пентагон включив CXMT до так званого "чорного списку" 1260H, куди потрапляють компанії, які мають зв'язки з армією Китаю.

Попри те, що перебування у цьому переліку формально не забороняє американським фірмам купувати продукцію, воно створює серйозні перешкоди для співпраці з державними установами США. Зокрема, Міністерство оборони не може укладати контракти з компаніями, які використовують компоненти від фігурантів списку 1260H. Для Apple це означає потенційну втрату величезного ринку.

Головною причиною такого ризикованого кроку став критичний дефіцит пам'яті на світовому ринку. Генеральний директор Apple Тім Кук раніше вже заявляв, що зростання цін на iPad та Mac було неминучим через кризу постачань.

Компанія намагається знайти альтернативу нинішнім постачальникам – Micron, Samsung та SK Hynix, щоб стримати подальше подорожчання своєї продукції.

Я вважаю, що все має бути на столі,

– прокоментував генеральний директор Apple Тім Кук під час інтерв'ю для The Wall Street Journal, відповідаючи на запитання про можливість пом'якшення обмежень для китайських постачальників.

Що відомо про CXMT

Компанія CXMT, заснована у 2016 році в місті Хефей, за короткий час перетворилася на національного чемпіона Китаю у сфері напівпровідників. Почавши як амбітний проєкт місцевої влади під керівництвом вихідця із Кремнієвої долини Чжу Іміна, зараз вона є четвертим за величиною виробником DRAM у світі. Її частка на ринку становить близько 11 відсотків, а до 2028 року цей показник має зрости до 15 відсотків завдяки новим виробничим лініям у Пекіні, Шанхаї та Хефеї.

Фінансові показники компанії демонструють приголомшливу динаміку. Після десятиліття збитків, які сукупно склали 5,4 мільярда доларів, лише за перший квартал 2026 року CXMT отримала 4,8 мільярда доларів чистого прибутку.

Зараз виробник готується до первинного публічного розміщення акцій (IPO) на Шанхайській біржі, плануючи залучити щонайменше 29,5 мільярда юанів (близько 4,3 мільярда доларів). Ці кошти спрямують на розробку наступного покоління пам'яті та найм провідних інженерів, зокрема з-за кордону.

Технологічна база CXMT значною мірою спирається на іноземні напрацювання. У 2019 році компанія придбала критично важливі патенти збанкрутілої німецької фірми Qimonda, що стали фундаментом її бізнесу. Також китайський гігант підтримує тісні зв'язки з нідерландською ASML, закуповуючи машини для глибокого ультрафіолету (DUV). Проте через відсутність доступу до сучасніших систем екстремального ультрафіолету (EUV), CXMT стикається з низьким відсотком виходу придатних чипів при виробництві високоефективної пам'яті (HBM), необхідної для систем штучного інтелекту.

Проте аналітики сумніваються, що залучення CXMT миттєво вирішить проблеми Apple. Навіть із нарощуванням потужностей китайська компанія залишатиметься обмеженою у ресурсах ще принаймні два роки, оскільки більша частина її майбутньої продукції вже заброньована іншими замовниками.

Існує хибна думка, що китайська пам'ять значно дешевша і заповнить ринок,

– заявив аналітик ринку пам'яті в SemiAnalysis Рей Ванг.

Політичний опір у США також посилюється. Член Палати представників Джон Муленар уже назвав потенційне партнерство Apple із CXMT "серйозною помилкою". Законодавці побоюються, що американські гроші допоможуть субсидувати розвиток військово-технічного потенціалу Китаю.

Для Apple це створює складну дилему: або погоджуватися на високу вартість компонентів і втрачати конкурентоспроможність, або йти на конфронтацію з політичним істеблішментом власної країни заради стабілізації цін.