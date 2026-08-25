Apple без отдельного анонса представила обновленную версию фирменной салфетки Polishing Cloth. Аксессуар предназначен для очистки дисплеев и других совместимых поверхностей устройств компании. Об этом пишет 9to5mac.

Что Apple изменила в своей Polishing Cloth?

Самое заметное изменение касается не самой салфетки, а ее стоимости. Новая Polishing Cloth продается за 9 долларов – ранее Apple просила за нее 19 долларов.

Таким образом, цена аксессуара снизилась на 10 долларов, или примерно на 53%. На фоне общего подорожания многих товаров такое изменение выглядит нетипично для Apple. При этом компания пока не объяснила, что именно изменилось в новой версии салфетки. Описание продукта на сайте Apple осталось таким же, как и раньше.

Apple отмечает, что Polishing Cloth изготовлена из мягкого неабразивного материала. Салфетка предназначена для безопасной и эффективной очистки дисплеев Apple, включая экраны с нанотекстурой.

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Салфетка, ставшая интернет-мемом

История этого аксессуара началась в октябре 2021 года. Тогда Apple впервые начала продавать Polishing Cloth отдельно от своих устройств. Продукт почти сразу стал предметом шуток в интернете. Причиной послужила, прежде всего, цена в 19 долларов за, на первый взгляд, обычную салфетку.

Впрочем, несмотря на статус мема, аксессуар завоевал вполне практическую репутацию среди владельцев техники Apple. Автор материала 9to5Mac отмечает, что салфетка действительно хорошо подходит для очистки устройств компании.

Популярность Polishing Cloth оказалась настолько высокой, что после старта продаж Apple практически сразу столкнулась с дефицитом. Уже в январе 2022 года аксессуар снова появился в продаже после того, как его запасы были быстро раскуплены.

Действительно ли новая салфетка отличается от старой?

Пока точно неизвестно, какие именно изменения Apple внесла в новый аксессуар.

Компания называет его обновленной версией Polishing Cloth, однако не раскрывает технических деталей. Описание материала и назначение остались без изменений, поэтому на основании доступной информации невозможно сделать вывод о том, изменился ли состав ткани, ее структура или другие характеристики. В то же время существенное снижение цены делает новую версию значительно более доступной по сравнению с оригинальной моделью.

Интересно, что оригинальная версия аксессуара при этом не исчезла полностью с рынка. Старую Polishing Cloth до сих пор можно найти на Amazon, где ее цена составляет 19 долларов – столько же, сколько она стоила в Apple ранее.

В результате сложилась довольно необычная ситуация: новая версия фирменной салфетки Apple стоит вдвое дешевле старой, хотя компания пока не объяснила, чем именно они отличаются.