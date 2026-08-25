Apple без окремого анонсу представила оновлену версію фірмової серветки Polishing Cloth. Аксесуар призначений для очищення дисплеїв та інших сумісних поверхонь пристроїв компанії. Про це пише 9to5mac.

Що Apple змінила у своїй Polishing Cloth?

Найпомітніша зміна стосується не самої серветки, а її вартості. Нова Polishing Cloth продається за 9 доларів – раніше Apple просила за неї 19 доларів.

Таким чином, ціна аксесуара зменшилася на 10 доларів, або приблизно на 53%. На тлі загального подорожчання багатьох товарів така зміна виглядає нетипово для Apple. При цьому компанія поки не пояснила, що саме змінилося в новій версії серветки. Опис продукту на сайті Apple залишився таким самим, як і раніше.

Apple зазначає, що Polishing Cloth виготовлена з м'якого неабразивного матеріалу. Серветка призначена для безпечного та ефективного очищення дисплеїв Apple, включно з екранами з нанотекстурою.

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Серветка, яка стала інтернет-мемом

Історія цього аксесуара почалася у жовтні 2021 року. Тоді Apple вперше почала продавати Polishing Cloth окремо від своїх пристроїв. Продукт майже одразу став предметом жартів в інтернеті. Причиною була насамперед ціна у 19 доларів за звичайну на вигляд серветку.

Втім, попри мемний статус, аксесуар отримав цілком практичну репутацію серед власників техніки Apple. Автор матеріалу 9to5Mac зазначає, що серветка справді добре підходить для очищення пристроїв компанії.

Популярність Polishing Cloth виявилася настільки високою, що після старту продажів Apple практично одразу зіткнулася з дефіцитом. Уже в січні 2022 року аксесуар знову з'явився у продажу після того, як його запаси були швидко розкуплені.

Чи справді нова серветка відрізняється від старої?

Поки що достеменно невідомо, які саме зміни Apple внесла до нового аксесуара.

Компанія називає його оновленою версією Polishing Cloth, однак не розкриває технічних деталей. Опис матеріалу та призначення залишився без змін, тому з доступної інформації неможливо зробити висновок про те, чи змінився склад тканини, її структура або інші характеристики. Водночас суттєве зниження ціни робить нову версію значно доступнішою порівняно з оригінальною моделлю.

Цікаво, що оригінальна версія аксесуара при цьому не зникла повністю з ринку. Стару Polishing Cloth досі можна знайти на Amazon, де її ціна становить 19 доларів – стільки ж, скільки вона коштувала у Apple раніше.

Тож у результаті виникла доволі незвична ситуація: нова версія фірмової серветки Apple коштує вдвічі дешевше за стару, хоча компанія поки не пояснила, чим саме вони відрізняються.