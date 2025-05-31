По следам викингов

Викинги – грозные скандинавские воины и опытные мореплаватели, которые с 800 до 1050 года нашей эры торговали на территориях от Северной Европы до Америки. Археолог переплыл море, воссоздав их технику, чтобы пролить свет на неизвестные маршруты их торговых сетей, сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Лундского университета.

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Объясняя свой эксперимент, Грир Джарретт отметил, что в основном известны только крупные порты – Берген и Тронгейм в Норвегии, Рибе в Дании и Дублин в Ирландии, а вот что происходило между ними – до сих пор остается тайной. Несмотря на то, что они могли выбирать разные пути, точных данных не хватает.

С сентября 2021 по июль 2022 года Джарретт и его команда провели 15 парусных испытаний и два трехнедельных путешествия на семи функциональных деревянных судах – таких же, которыми пользовались викинги.

В целом они преодолели 1 494 морские мили. Однажды на расстоянии 25 километров от берега сломался шест грота, и исследователи связали два весла, чтобы дотянуть до безопасного пункта.

Для поиска возможных убежищ археолог учитывал доступ к пресной воде, защиту от волн и ветров, обзорность и способность принять несколько лодок с разных направлений, а также расположение в "переходной зоне" между открытым морем и внутренними водами. Дополнительно исследование базировалось на цифровой реконструкции уровня моря эпохи викингов, сведениях о крупных портах и данных от современных рыбаков и моряков.

В своей статье Джарретт отметил, что речь идет о дальних экспедициях викингов, а не о военных рейдах. Он утверждает, что определил четыре потенциальные гавани викингов. Эти отдаленные места вдоль побережья Норвегии имеют разную степень предварительных археологических доказательств, указывающих на присутствие человека в прошлом. Вероятно, Джарретт первым предположил, что они также могли быть остановками во время морских путешествий викингов.

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