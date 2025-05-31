Слідами вікінгів

Вікінги – грізні скандинавські воїни й досвідчені мореплавці, які з 800 до 1050 року нашої ери торгували на територіях від Північної Європи до Америки. Археолог переплив море, відтворивши їхню техніку, щоб пролити світло на невідомі маршрути їхніх торгівельних мереж, повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Лундського університету.

Дивіться також За копію старовинного документа заплатили $26, а потім виявили, що це оригінал ціною в мільйони

Пояснюючи свій експеримент, Грір Джарретт зазначив, що здебільшого відомі лише великі порти – Берген і Тронгейм у Норвегії, Рібе в Данії та Дублін в Ірландії, а ось що відбувалося між ними – досі лишається таємницею. Попри те, що вони могли обирати різні шляхи, точних даних бракує.

З вересня 2021 по липень 2022 року Джарретт та його команда провели 15 вітрильних випробувань і дві тритижневі мандрівки на семи функціональних дерев’яних суднах – таких же, якими користувалися вікінги.

Загалом вони подолали 1 494 морські милі. Одного разу на відстані 25 кілометрів від берега зламалася жердина грота, і дослідники зв’язали два весла, щоб дотягнути до безпечного пункту.

Для пошуку можливих притулків археолог враховував доступ до прісної води, захист від хвиль та вітрів, оглядовість і здатність прийняти декілька човнів з різних напрямків, а також розташування в "перехідній зоні" між відкритим морем і внутрішніми водами. Додатково дослідження базувалося на цифровій реконструкції рівня моря епохи вікінгів, відомостях про великі порти та даних від сучасних рибалок і моряків.

У своїй статті Джарретт наголосив, що йдеться про далекі експедиції вікінгів, а не про військові рейди. Він стверджує, що визначив чотири потенційні гавані вікінгів. Ці віддалені місця вздовж узбережжя Норвегії мають різний ступінь попередніх археологічних доказів, що вказують на присутність людини в минулому. Ймовірно, Джарретт першим припустив, що вони також могли бути зупинками під час морських подорожей вікінгів.

Дивіться, як проходили експедиції: коротке відео англійською мовою