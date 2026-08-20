Спасательная операция обернулась историческим открытием

Ученые проводили раскопки у подножия Фиванской горы в некрополе Нижний Шейх Абд эль-Курна. Они расчищали завалы и создавали дренажные системы для защиты памятников от внезапных наводнений, когда вдруг обнаружили вход в новое захоронение, пишет SciTechDaily.

Несмотря на то, что эта местность чрезвычайно богата историческими артефактами, исследователи до сих пор почти не изучали ее по сравнению с известной Долиной царей. Некрополь является частью огромного Фиванского некрополя, площадь которого составляет около 10 квадратных километров.

Планировка гробницы соответствует традициям элиты Древнего Египта эпохи Нового царства, которая длилась примерно в 1550–1069 годах до нашей эры. Наземная часть сооружения включает открытый внутренний двор с лестницами и пандусами по обеим сторонам, а также платформу из необожженного кирпича, где когда-то стояла каменная стела. Глубже находятся часовня, высеченная древними мастерами в скале, и подземные погребальные камеры.

Стоя у входа в гробницу, которую мы только что обнаружили, невозможно заранее знать, что именно ждет внутри,

– прокомментировала руководительница международной исследовательской группы Карина ван ден Ховен из Лейденского университета.

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Внутри скальной часовни археологи увидели удивительные настенные росписи, которые прекрасно сохранились. На них изображен хозяин гробницы, поклоняющийся богам, а также сидящий рядом с женой перед столом с хлебом, пивом, фруктами, мясом и цветами. Стиль живописи и детали указали исследователям на период Рамесидов, который длился в 1292–1069 годах до нашей эры.

Кто такой Пасер

Благодаря первоначальному анализу настенных рисунков специалисты выяснили имя владельца усыпальницы – им оказался египетский чиновник по имени Пасер. Однако рисунки пока покрыты толстым слоем грязи. Только после того, как реставраторы очистят стены, ученые смогут получить больше информации о жизни и судьбе людей, которых здесь похоронили.

Также исследователи хотят выяснить, почему египтяне эпохи Рамесидов строили свои усыпальницы вплотную к более старым гробницам восемнадцатой династии или повторно использовали их для новых захоронений.

Глобальное изменение климата угрожает культурному наследию

Исследование некрополя Нижний Шейх Абд эль-Курна продолжается с 2018 года в тесном сотрудничестве с Министерством туризма и древностей Египта. Однако сейчас эта работа превратилась в настоящую гонку со временем. Из-за глобальных изменений климата в этом регионе ожидается существенное увеличение частоты и силы внезапных ливней. Они угрожают уничтожением уникальных исторических объектов.

Наводнения могут привести к мгновенному и значительному повреждению памятников, например, к появлению кристаллов соли, утрате настенных росписей и даже разрушению конструкции,

– добавила руководитель проекта Карина ван ден Ховен.

Именно поэтому ученые пытаются разработать эффективную систему защиты от рисков и предотвратить разрушение этого памятника, о котором раньше мало упоминали, но который чрезвычайно богат археологическими сокровищами.