Рятувальна місія обернулася історичним відкриттям

Учені проводили розкопки біля підніжжя Фіванської гори в некрополі Нижні Шейх Абд ель-Курна. Вони розчищали завали та створювали дренажні системи для захисту пам'яток від раптових повеней, коли раптом знайшли вхід до нового поховання, пише SciTechDaily.

Попри те, що ця місцевість є надзвичайно багатою на історичні артефакти, дослідники досі її майже не вивчали порівняно з відомою Долиною царів. Некрополь є частиною величезного Фіванського некрополя, площа якого охоплює близько 10 квадратних кілометрів.

Планування гробниці відповідає традиціям еліти Стародавнього Єгипту епохи Нового царства, яка тривала приблизно у 1550 – 1069 роках до нашої ери. Наземна частина споруди містить відкритий внутрішній двір зі сходами й пандусами по обидва боки, а також платформу з необпаленої цегли, де колись стояла кам'яна стела. Глибше знаходяться каплиця, яку стародавні майстри висікли в скелі, та підземні поховальні камери.

Стоячи біля входу до гробниці, яку ми щойно виявили, неможливо знати заздалегідь, що саме чекає всередині,

– прокоментувала керівниця міжнародної дослідницької групи Каріна ван ден Ховен з Лейденського університету.

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Усередині скельної каплиці археологи побачили дивовижні настінні картини, які чудово збереглися. Вони зображують господаря гробниці, який поклоняється богам, а також сидить поруч із дружиною перед столом із хлібом, пивом, фруктами, м'ясом та квітами. Стиль живопису та деталі вказали дослідникам на період Рамесидів, який тривав у 1292 – 1069 роках до нашої ери.

Хто такий Пасер

Завдяки первинному аналізу настінних малюнків фахівці з'ясували ім'я власника усипальниці – ним виявився єгипетський чиновник на ім'я Пасер. Проте малюнки наразі покриває товстий шар бруду. Тільки після того, як реставратори очистять стіни, учені зможуть отримати більше інформації про життя та долю людей, яких тут поховали.

Також дослідники хочуть з'ясувати, чому єгиптяни епохи Рамесидів будували свої усипальниці впритул до старіших гробниць вісімнадцятої династії або повторно використовували їх для нових поховань.

Глобальна зміна клімату загрожує спадщині

Дослідження некрополя Нижній Шейх Абд ель-Курна триває з 2018 року у тісній співпраці з Міністерством туризму та старожитностей Єгипту. Однак зараз ця робота перетворилася на справжнє змагання з часом. Через глобальні зміни клімату в цьому регіоні очікують суттєвого збільшення частоти та сили раптових злив. Вони загрожують знищенням унікальних історичних об'єктів.

Повені можуть призвести до миттєвого та значного пошкодження пам'яток, наприклад, до появи кристалів солі, втрати настінного розпису та навіть руйнування конструкції,

– додала керівниця проєкту Каріна ван ден Ховен.

Саме тому вчені намагаються розробити ефективну систему захисту від ризиків та запобігти руйнуванню цієї пам'ятки, про яку раніше мало згадували, але яка є надзвичайно багатою на археологічні скарби.