Кто и где сможет увидеть космического гостя?

За три года до того, как астероид Апофис, размером с современный небоскреб, совершит свой чрезвычайно близкий, но вполне безопасный пролет мимо Земли, ученые приступили к детальному планированию наблюдений. В ходе тематического семинара, который недавно состоялся в Университете Падуи в Италии, исследователи представили точные карты видимости. Они показывают, когда и где огромное количество людей сможет увидеть этот космический объект, пишет 24 Канал.

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Согласно расчетам, проведенным картографом в отставке Майклом Зейлером и астрономом Риком Финбергом, примерно 90% населения мира (около 7,6 миллиарда человек) проживает в регионах, где Апофис теоретически можно будет увидеть невооруженным глазом 13 апреля 2029 года, сообщает издание Space.com. Успех наблюдений будет зависеть от вполне земных факторов: облачности и уровня светового загрязнения в конкретной местности.

Это событие станет первым случаем в истории человечества, когда мы смогли заранее предсказать пролет астероида, который будет виден невооруженным глазом. Это часть нашего общего опыта,

– прокомментировал профессор планетарных наук Массачусетского технологического института (MIT) Ричард Бинзел.

Как будет выглядеть Апофис на ночном небе?

Астероид, официально известный как 99942 Апофис, не будет напоминать яркий метеор, стремительно проносящийся сквозь атмосферу. Вместо этого он будет выглядеть как звездообразное пятнышко света, плавно движущееся по небосводу. В момент наибольшего сближения скорость его видимого движения составит примерно одну ширину полной Луны каждую минуту.

Он точно будет заметен. Астероид будет двигаться медленнее, чем спутник – пересечение небосвода продлится часами, а не минутами, и это будет просто точка,

– рассказал астроном Рик Финберг.

Новые карты показывают, что астероид будет оставаться видимым для человеческого глаза в течение семи часов. Путешествие начнется над Австралией в 18:00 по киевскому времени и завершится над Северной Атлантикой в 01:00 следующего дня. Максимальной яркости объект достигнет в 23:35 по киевскому времени, пролетая над Камеруном. В этот момент идеальные условия для наблюдения будут у 3,9 миллиарда человек в Африке, Азии, восточной части Южной Америки и в некоторых регионах Европы.

Насколько близко подойдет "Бог Хаоса"?

Примерно через час после пика яркости, в 00:45 по киевскому времени, Апофис подойдет к Земле на минимальное расстояние. Он пролетит всего в 31 600 километрах над поверхностью планеты, что значительно ближе, чем орбиты геостационарных спутников, пишет NASA. Эту фазу смогут наблюдать около 2 миллиардов жителей США, Южной Америки, Африки и Европы.

Ричард Бинзел открыл конференцию тремя одинаковыми утверждениями: "Апофис безопасно пролетит мимо Земли. Апофис безопасно пролетит мимо Земли. Апофис благополучно пролетит мимо Земли". Такая уверенность основана на десятилетиях точных наблюдений.

Когда астероид только открыли в 2004 году, первые расчеты указывали на вероятность столкновения в 2029 году на уровне 1 к 37. Это сделало его самым опасным из известных на тот момент астероидов. Однако дальнейшие исследования позволили ученым уточнить траекторию и полностью исключить возможность столкновения как в 2029 году, так и в течение следующего столетия.

Почему этот пролет важен для науки?

Сейчас ученые рассматривают это событие не как угрозу, а как редкую возможность изучить, как гравитация Земли влияет на космическое тело во время такого тесного контакта. Гравитационное поле нашей планеты изменит орбиту Апофиса вокруг Солнца, но в то же время оно может спровоцировать оползни на самом астероиде или обнажить слои материала, которые миллионы лет скрывались под поверхностью.

Исследователи планируют наблюдать за астероидом с помощью обсерваторий по всему миру, в частности на Канарских островах в Испании. Именно Атлантический океан обеспечивает наилучшие условия для фиксации момента максимального сближения. Ученые надеются получить ответы на вопросы о том, насколько прочна структура таких объектов и как они реагируют на внешние силы, что поможет в будущем лучше защищать Землю от потенциально опасных космических тел. Несмотря на то, что Апофис может никак не отреагировать на земное притяжение, астрономы настроены на тщательное изучение каждой секунды его транзита.