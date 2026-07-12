Хто і де зможе побачити космічного гостя?

За три роки до того, як астероїд Апофіс, що має розміри сучасного хмарочоса, здійснить свій надзвичайно близький, але цілком безпечний проліт повз Землю, науковці розпочали детальне планування спостережень. Під час тематичного воркшопу, який нещодавно відбувся в Університеті Падуї в Італії, дослідники представили точні карти видимості. Вони демонструють, коли і де величезна кількість людей зможе побачити цей космічний об'єкт, пише 24 Канал.

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Згідно з розрахунками, які провели картограф у відставці Майкл Зейлер та астроном Рік Фінберг, приблизно 90% населення світу (близько 7,6 мільярда людей) проживає у регіонах, де Апофіс теоретично можна буде побачити неозброєним оком 13 квітня 2029 року, повідомляє видання Space.com Успіх спостережень залежатиме від цілком земних факторів: хмарності та рівня світлового забруднення в конкретній місцевості.

Ця подія стане першим випадком у людській історії, коли ми змогли заздалегідь передбачити проліт астероїда, який буде видно неозброєним оком. Це частина нашого спільного досвіду,

– прокоментував професор планетарних наук Массачусетського технологічного інституту (MIT) Річард Бінзел.

Як виглядатиме Апофіс на нічному небі?

Астероїд, офіційно відомий як 99942 Апофіс, не нагадуватиме яскравий метеор, що стрімко проноситься крізь атмосферу. Замість цього він виглядатиме як зореподібна цятка світла, що плавно рухається небосхилом. У момент найбільшого зближення швидкість його видимого руху складатиме приблизно одну ширину повного Місяця щохвилини.

Він точно буде помітним. Астероїд рухатиметься повільніше за супутник – перетин небосхилу триватиме годинами, а не хвилинами, і це буде просто точка,

– розповів астроном Рік Фінберг.

Нові карти свідчать, що астероїд залишатиметься видимим для людського ока протягом семи годин. Подорож почнеться над Австралією о 18:00 за київським часом і завершиться над Північною Атлантикою о 01:00 наступного дня. Максимальної яскравості об'єкт досягне о 23:35 за київським часом, пролітаючи над Камеруном. У цей момент ідеальні умови для спостереження матимуть 3,9 мільярда людей в Африці, Азії, східній частині Південної Америки та в деяких регіонах Європи.

Наскільки близько підійде "Бог Хаосу"?

Приблизно за годину після піку яскравості, о 00:45 за київським часом, Апофіс підійде до Землі на мінімальну відстань. Він пролетить лише за 31 600 кілометрів над поверхнею планети, що значно ближче за орбіти геостаціонарних супутників, пише NASA. Цю фазу зможуть спостерігати близько 2 мільярдів мешканців США, Південної Америки, Африки та Європи.

Річард Бінзел відкрив конференцію трьома ідентичними твердженнями: "Апофіс безпечно пролетить повз Землю. Апофіс безпечно пролетить повз Землю. Апофіс безпечно пролетить повз Землю". Така впевненість базується на десятиліттях точних спостережень.

Коли астероїд тільки відкрили у 2004 році, перші розрахунки вказували на ймовірність зіткнення у 2029 році на рівні 1 до 37. Це зробило його найнебезпечнішим відомим астероїдом на той час. Проте подальші дослідження дозволили вченим уточнити траєкторію та повністю виключити можливість удару як у 2029 році, так і протягом наступного століття.

Чому цей проліт важливий для науки?

Зараз вчені розглядають цю подію не як загрозу, а як рідкісну можливість дослідити, як гравітація Землі впливає на космічне тіло під час такого тісного контакту. Гравітаційне поле нашої планети змінить орбіту Апофіса навколо Сонця, але водночас воно може спровокувати зсуви ґрунту на самому астероїді або оголити шари матеріалу, що мільйони років ховалися під поверхнею.

Дослідники планують стежити за астероїдом за допомогою обсерваторій по всьому світу, зокрема на Канарських островах в Іспанії. Саме Атлантичний океан забезпечує найкращі умови для фіксації моменту максимального зближення. Вчені сподіваються отримати відповіді на питання, наскільки міцною є структура таких об'єктів і як вони реагують на зовнішні сили, що допоможе в майбутньому краще захищати Землю від потенційно небезпечних космічних тіл. Попри те, що Апофіс може ніяк не зреагувати на земне тяжіння, астрономи налаштовані на ретельне вивчення кожної секунди його транзиту.