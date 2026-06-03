Во время международной технологической выставки Computex компания Asus представила новые умные часы VivoWatch 6 Plus. Несмотря на официальный анонс, производитель пока не поделился полным перечнем технических характеристик устройства, поэтому многие детали остаются неизвестными. Об этом пишет Gsmarena.

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Акцент на здоровье и профилактике заболеваний

Среди подтвержденных особенностей новинки – круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма. Для защиты экрана используется сапфировое стекло, которое считается одним из самых устойчивых к царапинам материалов в потребительской электронике. Корпус часов изготовлен из титана, что позволяет совместить прочность конструкции с относительно небольшим весом.

Главной особенностью VivoWatch 6 Plus стали функции контроля здоровья. Asus подтвердила поддержку измерения артериального давления и электрокардиограммы (ЭКГ), что остается относительно редкой возможностью даже среди современных смарт-часов.

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Кроме этого, устройство способно анализировать дыхательные движения во время сна и особенности походки пользователя. По словам компании, такая информация помогает получать более глубокое понимание рисков развития хронических заболеваний и отслеживать долгосрочные изменения состояния здоровья.

В Asus считают, что сочетание различных датчиков и алгоритмов анализа данных позволяет превратить часы в персонального помощника по контролю самочувствия.

Представители компании заявили, что эти возможности вместе с обратной связью в режиме реального времени "превращают устройство в персонализированного консультанта по здоровому образу жизни, который поддерживает пользователя ежедневно и при любом уровне активности, превращая непрерывный поток данных в практические рекомендации".

Многие вопросы пока остаются без ответа

Пока Asus не сообщила информацию о процессоре, автономность, объем памяти, набор беспроводных модулей или водозащита новинки. Также отсутствуют официальные данные о дате начала продаж и стоимости устройства. Дополнительную путаницу вызывают и рекламные материалы компании. На опубликованном изображении присутствуют двое разных часов, поэтому пока нет полной уверенности, какие именно из них являются моделью VivoWatch 6 Plus.

Ожидается, что в ближайшее время Asus раскроет больше подробностей о новинке, включая технические характеристики, доступностью на разных рынках и рекомендованной ценой. Пока же VivoWatch 6 Plus выглядит как очередная попытка производителя усилить свои позиции на рынке устройств для мониторинга здоровья, где конкуренция между технологическими компаниями продолжает расти.