Під час міжнародної технологічної виставки Computex компанія Asus представила новий розумний годинник VivoWatch 6 Plus. Попри офіційний анонс, виробник поки не поділився повним переліком технічних характеристик пристрою, тому багато деталей залишаються невідомими. Про це пише Gsmarena.

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Акцент на здоров'ї та профілактиці захворювань

Серед підтверджених особливостей новинки – круглий AMOLED-дисплей діагоналлю 1,43 дюйма. Для захисту екрана використовується сапфірове скло, яке вважається одним із найстійкіших до подряпин матеріалів у споживчій електроніці. Корпус годинника виготовлений із титану, що дозволяє поєднати міцність конструкції з відносно невеликою вагою.

Головною особливістю VivoWatch 6 Plus стали функції контролю здоров'я. Asus підтвердила підтримку вимірювання артеріального тиску та електрокардіограми (ЕКГ), що залишається відносно рідкісною можливістю навіть серед сучасних смартгодинників.

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Крім цього, пристрій здатний аналізувати дихальні рухи під час сну та особливості ходи користувача. За словами компанії, така інформація допомагає отримувати глибше розуміння ризиків розвитку хронічних захворювань і відстежувати довгострокові зміни стану здоров'я.

В Asus вважають, що поєднання різних датчиків і алгоритмів аналізу даних дозволяє перетворити годинник на персонального помічника з контролю самопочуття.

Представники компанії заявили, що ці можливості разом із зворотним зв'язком у режимі реального часу "перетворюють пристрій на персоналізованого консультанта зі здорового способу життя, який підтримує користувача щодня та за будь-якого рівня активності, перетворюючи безперервний потік даних на практичні рекомендації".

Багато запитань поки залишаються без відповіді

Наразі Asus не повідомила інформацію про процесор, автономність, обсяг пам'яті, набір бездротових модулів чи водозахист новинки. Також відсутні офіційні дані про дату початку продажів і вартість пристрою. Додаткову плутанину викликають і рекламні матеріали компанії. На опублікованому зображенні присутні два різні годинники, тому наразі немає повної впевненості, який саме з них є моделлю VivoWatch 6 Plus.

Очікується, що найближчим часом Asus розкриє більше подробиць про новинку, включно з технічними характеристиками, доступністю на різних ринках та рекомендованою ціною. Поки ж VivoWatch 6 Plus виглядає як чергова спроба виробника посилити свої позиції на ринку пристроїв для моніторингу здоров'я, де конкуренція між технологічними компаніями продовжує зростати.