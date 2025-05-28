Ведущий автор исследования, Люси Райт, научный сотрудник Университета Бристоля, отметила, что поведение атмосферного наклона Титана "очень странное", информирует 24 Канал. Кажется, атмосфера спутника действует как гироскоп, "стабилизируя себя в космосе".

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Это делает Титан, который уже вызывает значительный интерес из-за своих размеров (он больше Меркурия в диаметре) и возможных жидких тел на поверхности, еще более интригующим объектом для детального изучения. Он, вероятно, имеет собственную, независимую климатическую систему.

Результаты исследования были опубликованы в издании The Planetary Science Journal.

Однако, новое открытие порождает еще больше вопросов. Ученые предполагают, что какое-то событие в прошлом могло "сбить атмосферу с ее оси вращения, вызвав качание". Еще более интригующим является то, что размер этого наклона меняется в зависимости от сезонов Титана, связанных с его почти 30-летним циклом вокруг Сатурна.

Соавтор исследования, планетолог Ник Тинби из Университета Бристоля, заметил: "Что смущает, так это то, как направление наклона остается фиксированным в космосе, а не под влиянием Солнца или Сатурна". По его словам, именно это могло бы дать подсказки относительно причины, но вместо этого у ученых "появилась новая загадка".

Эти выводы могут иметь практическое значение для будущей миссии NASA под названием Dragonfly. Эта миссия, запуск которой ожидается не ранее 2028 года, предусматривает спуск массивного роторкрафта сквозь чрезвычайно плотную атмосферу Титана для исследования его поверхности.

Спуск будет непростым: аппарату придется выдерживать температуры около -184 градусов Цельсия (-300 по Фаренгейту), оставаясь при этом в воздухе в условиях давления, что в полтора раза превышает земной, и ветров, которые могут быть до 20 раз быстрее скорости вращения самого спутника. Понимание того, как именно "качается" атмосфера, может помочь ученым определить, как обеспечить работоспособность Dragonfly и где лучше всего осуществить посадку.

Новые данные также имеют потенциально далеко идущие последствия, заставляя нас пересмотреть наше понимание атмосферной физики в целом. Соавтор исследования, планетолог Конор Никсон из Центра космических полетов Годдарда NASA, отметил, что тот факт, что атмосфера Титана ведет себя как волчок, оторванная от поверхности, "порождает захватывающие вопросы – не только по Титану, но и по пониманию физики атмосферы шире, включая Землю".

Относительно возможности существования внеземной жизни на Титане, источники не дают много надежды. Одно из недавних исследований пришло к выводу, что на Титане могут существовать микробы, но шансы на это крайне незначительны. То есть реки и озера жидкого метана на спутнике делают его довольно непригодным для жизни в том виде, как мы его знаем. Однако, теоретически, небольшое количество микробов, потребляющих глицин, могло бы выжить в его океанах.

Таким образом, Титан продолжает оставаться объектом пристального внимания ученых, открывая все новые загадки своим уникальным и непредсказуемым поведением атмосферы.