Компания Waymo сообщила, что ее беспилотный автомобиль сбил ребенка недалеко от начальной школы в городе Санта-Моника. Информацию о происшествии передали в Национальное управление безопасности дорожного движения США. Возраст и личность пострадавшего ребенка не разглашают, однако известно, что травмы были незначительными. Об этом рассказывает Tech Crunch.

Что известно об инциденте с роботакси Waymo?

После инцидента NHTSA начало официальное расследование. Waymo заявила, что будет полностью сотрудничать с регулятором в рамках проверки.

По данным компании, роботакси двигалось со скоростью около 27 км/ч и резко затормозило, снизив скорость до 10 км/ч перед столкновением. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного высокого внедорожника, оказавшись непосредственно на траектории движения автомобиля.

Waymo отмечает, что система автономного управления зафиксировала пешехода сразу после того, как он начал выходить из-за другого транспортного средства. После контакта ребенок самостоятельно поднялся, дошел до тротуара, а компания вызвала экстренные службы.

Как пишет The Verge, автомобиль оставался на месте происшествия, съехав на обочину, и не продолжал движение, пока правоохранители не разрешили покинуть локацию.

Инцидент произошел на фоне других проверок деятельности Waymo. Компания уже находится под двумя расследованиями из-за случаев, когда ее роботакси незаконно проезжали мимо школьных автобусов. Первое расследование NHTSA открыли в октябре после инцидента в Атланте, а на прошлой неделе к проверке присоединился Национальный совет по безопасности на транспорте из-за около 20 похожих случаев в Остине.