Компанія Waymo повідомила, що її безпілотний автомобіль збив дитину неподалік початкової школи в місті Санта-Моніка. Інформацію про подію передали до Національного управління безпеки дорожнього руху США. Вік і особу постраждалої дитини не розголошують, однак відомо, що травми були незначними. Про це розповідає Tech Crunch.

Що відомо про інцидент з роботаксі Waymo?

Після інциденту NHTSA розпочало офіційне розслідування. Waymo заявила, що повністю співпрацюватиме з регулятором у межах перевірки.

За даними компанії, роботаксі рухалося зі швидкістю близько 27 км/год та різко загальмувало, знизивши швидкість до 10 км/год перед зіткненням. Дитина раптово вибігла на проїжджу частину з-за припаркованого високого позашляховика, опинившись безпосередньо на траєкторії руху автомобіля.

Waymo зазначає, що система автономного керування зафіксувала пішохода одразу після того, як він почав виходити з-за іншого транспортного засобу. Після контакту дитина самостійно підвелася, дійшла до тротуару, а компанія викликала екстрені служби.

Як пише The Verge, автомобіль залишався на місці події, з'їхавши на узбіччя, і не продовжував рух, доки правоохоронці не дозволили залишити локацію.

Інцидент стався на тлі інших перевірок діяльності Waymo. Компанія вже перебуває під двома розслідуваннями через випадки, коли її роботаксі незаконно проїжджали повз шкільні автобуси. Перше розслідування NHTSA відкрили у жовтні після інциденту в Атланті, а минулого тижня до перевірки долучилася Національна рада з безпеки на транспорті через близько 20 схожих випадків в Остіні.