Ідею четвертого сигналу розробляє команда транспортних інженерів з Університету штату Північна Кароліна. Над нею вони працюють ще з 2020 року. Йдеться про новий індикатор, який пропонують зробити білим, хоча колір не є принциповим. Головна функція цього сигналу – підказати водіям, як діяти на перехресті, де зібралося багато безпілотних автомобілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BGR.

Дивіться також Жінка знайшла незнайомця в багажнику безпілотного таксі Waymo

Навіщо безпілотникам окремий сигнал світлофора?

Коли білий сигнал вмикається, водії звичайних авто мають просто слідувати за машиною попереду і повторювати її дії. Це можливо завдяки тому, що автономні транспортні засоби здатні обмінюватися даними між собою та зі світлофорами. Білий сигнал з'являтиметься лише тоді, коли на перехресті накопичиться достатня кількість безпілотників. Якщо ж переважатимуть машини з водіями, система автоматично повертатиметься до класичних червоного, жовтого та зеленого сигналів.

Спочатку дослідники пропонували централізовану систему, яка збирала б дані про кількість автономних авто поблизу та керувала рухом. У 2023 році команда перейшла до децентралізованого підходу, де обчислення розподіляються між кількома вузлами, що знижує ризик збоїв у зв'язку.

За словами співавтора дослідження Алі Хаджбабаї, доцента Університету штату Північна Кароліна, нова схема виявилася ефективнішою та стійкішою. Під час експериментів учені використовували детальні симулятори дорожнього руху, які враховували реальну поведінку автомобілів. Вони порівнювали трафік зі звичайними світлофорами та з додатковою білою фазою.

Результати показали, що самі по собі безпілотники вже покращують пропускну здатність перехресть. Але поява четвертого сигналу дає ще кращий ефект. Зменшується кількість зупинок і різких стартів, що позитивно впливає і на витрати пального. Чим більшою була частка автономних авто, тим швидше рух проходив перехрестя і тим кращими ставали показники споживання пального.

Як пише Fifth Level Consulting, навіть за невеликої кількості безпілотників система демонструвала користь. Якщо автономні авто становили близько 10% потоку, затримки скорочувалися на 3%. За частки 30% затримки зменшувалися вже на 10,7%. Водночас впровадження такої ідеї потребує серйозних змін: модернізації світлофорів, єдиного протоколу для всіх безпілотних машин і звикання водіїв до нового сигналу.