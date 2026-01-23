Генеральний директор Tesla Ілон Маск під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що компанія має намір вивести на ринок людиноподібного робота Optimus до кінця 2027 року. За його словами, старт продажів можливий лише у випадку, якщо робот досягне високих показників надійності, безпеки та функціональності. Про це розповідає Digital Trends.

Наскільки реальними є плани Tesla щодо робота Optimus?

Розробка Optimus триває вже кілька років. Пристрій, який спочатку представили у 2021 році під назвою Tesla Bot, пройшов кілька ітерацій прототипів. Наразі робот уже використовується на заводах Tesla, де виконує прості завдання. Маск зазначив, що протягом цього року складність таких робіт має зрости, що допоможе підготувати платформу до ширшого застосування.

Втім, заявлені терміни викликають сумніви навіть за мірками індустрії. Людиноподібна робототехніка стикається з серйозними труднощами у сфері апаратного забезпечення, штучного інтелекту та масового виробництва. Маск підкреслив, що Tesla не планує випускати Optimus лише заради дотримання дедлайну. Компанія, за його словами, вийде на ринок тільки тоді, коли рівень надійності та функціональності буде дуже високим.

Як пише Engadget, у довгостроковій перспективі Tesla бачить Optimus не лише як промислового помічника. Маск неодноразово говорив про використання таких роботів у побуті, зокрема для виконання домашніх справ або догляду за людьми похилого віку. Він також висловлював думку, що в майбутньому кількість роботів може перевищити кількість людей.

Разом із цим експерти ставляться до таких прогнозів обережно. Під час попередніх публічних демонстрацій з'ясувалося, що роботи Optimus керувалися віддалено людьми, а не діяли автономно. З огляду на репутацію Маска щодо оптимістичних термінів, багато фахівців сумніваються, що універсальні людиноподібні роботи готові до масового ринку.

Сам Маск зазначає, що комерційне використання Optimus може розпочатися вже у 2026 році, а продажі для споживачів – у 2027-му, але лише за умови повної впевненості Tesla у безпеці та стабільності роботи пристрою. Чи є ці заяви стриманим підходом або запасом на можливі затримки, поки що залишається відкритим питанням.