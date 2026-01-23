Генеральный директор Tesla Илон Маск во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что компания намерена вывести на рынок человекоподобного робота Optimus до конца 2027 года. По его словам, старт продаж возможен только в случае, если робот достигнет высоких показателей надежности, безопасности и функциональности. Об этом рассказывает Digital Trends.

Насколько реальны планы Tesla относительно робота Optimus?

Разработка Optimus продолжается уже несколько лет. Устройство, которое изначально представили в 2021 году под названием Tesla Bot, прошло несколько итераций прототипов. Сейчас робот уже используется на заводах Tesla, где выполняет простые задачи. Маск отметил, что в течение этого года сложность таких работ должна возрасти, что поможет подготовить платформу к более широкому применению.

Впрочем, заявленные сроки вызывают сомнения даже по меркам индустрии. Человекоподобная робототехника сталкивается с серьезными трудностями в сфере аппаратного обеспечения, искусственного интеллекта и массового производства. Маск подчеркнул, что Tesla не планирует выпускать Optimus только ради соблюдения дедлайна. Компания, по его словам, выйдет на рынок только тогда, когда уровень надежности и функциональности будет очень высоким.

Как пишет Engadget, в долгосрочной перспективе Tesla видит Optimus не только как промышленного помощника. Маск неоднократно говорил об использовании таких роботов в быту, в частности для выполнения домашних дел или ухода за пожилыми людьми. Он также высказывал мнение, что в будущем количество роботов может превысить количество людей.

Вместе с тем эксперты относятся к таким прогнозам осторожно. Во время предыдущих публичных демонстраций выяснилось, что роботы Optimus управлялись удаленно людьми, а не действовали автономно. Учитывая репутацию Маска относительно оптимистичных сроков, многие специалисты сомневаются, что универсальные человекоподобные роботы готовы к массовому рынку.

Сам Маск отмечает, что коммерческое использование Optimus может начаться уже в 2026 году, а продажи для потребителей – в 2027-м, но только при условии полной уверенности Tesla в безопасности и стабильности работы устройства. Являются ли эти заявления сдержанным подходом или запасом на возможные задержки, пока остается открытым вопросом.