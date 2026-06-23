Компания Tesla публично отреагировала на громкую аварию в городе Кэти, штат Техас, в результате которой погибла 76-летняя Марта Авила. Инцидент произошел вечером 19 июня, когда автомобиль Tesla Model 3 съехал с дороги и врезался в жилой дом. Об этом пишет Techcrunch.

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Виновата ли система автопилота Tesla?

Женщина находилась внутри дома в момент столкновения. Её доставили в больницу на вертолёте, однако спасти пострадавшую не удалось.

Водитель Tesla Майкл Батлер после аварии сообщил сотрудникам офиса шерифа округа Харрис, что во время движения был активирован режим Autopilot. Эта информация быстро распространилась в СМИ и социальных сетях, а сама авария стала очередным поводом для дискуссий о безопасности систем Autopilot и Full Self-Driving (Supervised).

Однако уже 22 июня Tesla решила публично прокомментировать ситуацию, хотя компания уже много лет практически не ведет традиционную работу с прессой после ликвидации своего PR-отдела.

Что показали данные автомобиля?

Вице-президент Tesla по программному обеспечению для искусственного интеллекта Ашок Эллусвами опубликовал в социальной сети X информацию, которая, по его словам, основана на данных транспортного средства.

"В данном случае водитель вручную переопределил работу системы автономного управления, нажав педаль газа до 100% в жилом районе. Во время аварии автомобиль развил скорость 73 мили в час, а педаль газа оставалась нажатой даже после столкновения", — написал Эллусвами.

73 мили в час соответствуют примерно 117 километрам в час.

Заявление топ-менеджера фактически возлагает ответственность за происшествие на водителя. По версии компании, независимо от того, какая система помощи могла быть активирована, решающим фактором стало полное нажатие педали газа человеком.

Вскоре эту позицию поддержал генеральный директор Tesla и владелец компании SpaceX Илон Маск.

"Это обвинение не имеет смысла. FSD движется медленно по улицам жилых районов, а здесь произошла авария на высокой скорости!" — написал Маск в своём аккаунте X.

Чем отличаются Autopilot и Full Self-Driving?

Ситуация привлекла дополнительное внимание из-за того, что Tesla недавно отказалась от использования названия Autopilot. В январе 2026 года компания прекратила продвижение этой системы после решения суда в Калифорнии, который признал, что такое название может вводить потребителей в заблуждение относительно реальных возможностей технологии.

Вместо этого Tesla продвигает систему Full Self-Driving (Supervised), которая работает по подписке стоимостью 99 долларов в месяц. Она способна самостоятельно выполнять многие маневры, в частности навигацию по маршруту, смену полосы движения, повороты и парковку.

В то же время компания постоянно подчеркивает, что система остается лишь вспомогательным инструментом и требует постоянного контроля со стороны водителя.

Расследование уже начали федеральные органы

Окончательные выводы о причинах трагедии пока не сделаны.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала специальное расследование аварии. По данным TechCrunch, это уже более сорокового подобного расследования с участием автомобилей Tesla, в которых могли использоваться современные системы помощи водителю. Параллельно офис шерифа округа Харрис проводит собственную проверку. По завершении расследования материалы будут переданы окружному прокурору, который решит, имеются ли основания для предъявления уголовных обвинений.

Ключевую роль в установлении причин ДТП могут сыграть журналы данных автомобиля. Именно они должны показать, была ли активирована система помощи водителю в момент аварии, отключил ли водитель её или переопределил своими действиями.

Пока следователи анализируют информацию из бортовых систем, вопрос о том, какую роль в трагедии сыграли технологии Tesla, остается открытым.