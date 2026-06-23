Компанія Tesla публічно відреагувала на резонансну аварію в місті Кеті, штат Техас, унаслідок якої загинула 76-річна Марта Авіла. Інцидент стався ввечері 19 червня, коли автомобіль Tesla Model 3 з'їхав із дороги та врізався в житловий будинок. Про це пише Techcrunch.

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Чи винна система автопілота Tesla?

Жінка перебувала всередині будинку в момент зіткнення. Її доставили до лікарні гелікоптером, однак врятувати постраждалу не вдалося.

Водій Tesla Майкл Батлер після аварії повідомив співробітникам офісу шерифа округу Гарріс, що під час руху був активований режим Autopilot. Ця інформація швидко поширилася в медіа та соціальних мережах, а сама аварія стала черговим приводом для дискусій щодо безпеки систем Autopilot і Full Self-Driving (Supervised).

Однак уже 22 червня Tesla вирішила публічно прокоментувати ситуацію, хоча компанія багато років практично не займається традиційною роботою з пресою після ліквідації свого PR-відділу.

Що показали дані автомобіля?

Віцепрезидент Tesla з програмного забезпечення для штучного інтелекту Ашок Еллусвамі опублікував у соцмережі X інформацію, яка, за його словами, базується на даних транспортного засобу.

"У цьому випадку водій вручну перевизначив роботу системи самостійного керування, натиснувши педаль акселератора до 100% у житловому районі. Під час аварії автомобіль досяг швидкості 73 милі на годину, а педаль газу залишалася натиснутою навіть після зіткнення", – написав Еллусвамі.

73 милі на годину відповідають приблизно 117 кілометрам на годину.

Заява топменеджера фактично перекладає відповідальність за подію на водія. За версією компанії, незалежно від того, яка система допомоги могла бути активована, вирішальним фактором стало повне натискання педалі газу людиною.

Невдовзі цю позицію підтримав генеральний директор Tesla та власник компанії SpaceX Elon Musk.

"Це звинувачення не має сенсу. FSD рухається повільно вулицями житлових районів, а тут сталася аварія на високій швидкості!" – написав Маск у своєму акаунті X.

Чим відрізняються Autopilot і Full Self-Driving?

Ситуація привернула додаткову увагу через те, що Tesla нещодавно відмовилася від використання назви Autopilot. У січні 2026 року компанія припинила просування цієї системи після рішення суду в Каліфорнії, який визнав, що така назва може вводити споживачів в оману щодо реальних можливостей технології.

Натомість Tesla просуває систему Full Self-Driving (Supervised), яка працює за передплатою вартістю 99 доларів на місяць. Вона здатна самостійно виконувати багато маневрів, зокрема навігацію маршрутом, зміну смуги руху, повороти та паркування.

Водночас компанія постійно наголошує, що система залишається лише допоміжним інструментом і потребує безперервного контролю з боку водія.

Розслідування вже почали федеральні органи

Остаточні висновки щодо причин трагедії поки що не зроблені.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала спеціальне розслідування аварії. За даними TechCrunch, це вже понад сорокове подібне розслідування за участю автомобілів Tesla, де могли використовуватися сучасні системи допомоги водієві. Паралельно офіс шерифа округу Гарріс проводить власну перевірку. Після завершення розслідування матеріали буде передано окружному прокурору, який вирішить, чи є підстави для висунення кримінальних обвинувачень.

Ключову роль у встановленні причин ДТП можуть відіграти журнали даних автомобіля. Саме вони повинні показати, чи була активована система допомоги водієві в момент аварії, чи водій її відключив або перевизначив своїми діями.

Поки слідчі аналізують інформацію з бортових систем, питання про те, яку роль у трагедії відіграли технології Tesla, залишається відкритим.