Основная цель этого сотрудничества – масштабный толчок в развитии AI-инфраструктуры, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Economic Times. ОАЭ готовятся стать домом для Stargate UAE, мощного центра обработки данных для искусственного интеллекта, строящегося в Абу-Даби.

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Проект предусматривает создание ИИ-вычислительного кластера мощностью один гигаватт, который станет одним из самых мощных в мире. Ожидается, что первая фаза, что обеспечит около 200 мегаватт, будет запущена уже в следующем году.

Это партнерство является четким сигналом о серьезных намерениях: ОАЭ активно стремятся стать глобальным центром искусственного интеллекта, тогда как OpenAI получает стратегическую базу для расширения своих вычислительных возможностей. Для жителей это означает не только бесплатный ChatGPT Plus, но и то, что ОАЭ становятся значительно более "подключенными" к передовым технологиям.

Stargate UAE является частью новой инициативы OpenAI под названием "OpenAI для стран" (OpenAI for Countries). Эта программа разработана, чтобы помочь странам строить собственную ИИ-инфраструктуру и инструменты, тесно согласовывая их с Соединенными Штатами.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал это "смелым видением", направленным на распространение преимуществ ИИ – таких как более умное здравоохранение, современное образование и чистая энергия – на большее количество регионов мира.

Это не сольная миссия OpenAI. Партнерство в ОАЭ привлекает крупных мировых технологических игроков, включая Oracle, Nvidia, Cisco, SoftBank и G42 – ведущую AI-компанию с Ближнего Востока, поддержанную Microsoft.

Общая цель – позиционировать ОАЭ как ключевого игрока в глобальной AI-гонке и центральный хаб для инноваций в регионе. Для OpenAI это вопрос масштаба и стратегических альянсов. Для ОАЭ – это быстрый путь в высшую лигу искусственного интеллекта, где бесплатный доступ к ChatGPT Plus является лишь началом.

Одной из самых впечатляющих деталей этого соглашения является то, что абсолютно все, кто проживает в ОАЭ, получат бесплатный доступ к ChatGPT Plus. Это означает полный доступ к самым передовым AI-инструментам OpenAI без необходимости оформления подписки. Миллионы людей уже используют ChatGPT Plus для написания текстов, обучения, кодирования, планирования путешествий, составления электронных писем и тому подобное.

Теперь жители ОАЭ смогут пользоваться этими инструментами, не платя за это. Это значительный шаг к повышению доступности передового ИИ не только для технических специалистов, но и для повседневного использования.

Однако этот проект не ограничивается только строительством гигантских дата-центров. Большая идея заключается в том, чтобы приблизить ИИ к людям – обеспечив его работу на местных языках, соблюдение национальных правил и защиту данных пользователей. Через свою инициативу "OpenAI для стран" OpenAI стремится помочь правительствам создавать ИИ, который будет действительно полезным для их граждан, а не просто стандартным универсальным решением.

В рамках соглашения ОАЭ также взяли на себя обязательства инвестировать в ИИ-проекты в США столько же, сколько и на внутреннем рынке. Это может составлять до 20 миллиардов долларов общих инвестиций, распределенных между странами Персидского залива и США – это одно из крупнейших инвестиционных обязательств в сфере ИИ такого рода.

В OpenAI заявляют, что ОАЭ – это только начало, и они надеются помочь большему количеству стран создать собственные AI-экосистемы, адаптированные к местным потребностям.