Основна мета цієї співпраці – масштабний поштовх у розвитку AI-інфраструктури, розповідає 24 Канал з посиланням на The Economic Times. ОАЕ готуються стати домом для Stargate UAE, потужного центру обробки даних для штучного інтелекту, що будується в Абу-Дабі.

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Проєкт передбачає створення ШІ-обчислювального кластера потужністю один гігават, який стане одним з найпотужніших у світі. Очікується, що перша фаза, що забезпечить близько 200 мегават, буде запущена вже наступного року.

Це партнерство є чітким сигналом про серйозні наміри: ОАЕ активно прагнуть стати глобальним центром штучного інтелекту, тоді як OpenAI отримує стратегічну базу для розширення своїх обчислювальних можливостей. Для жителів це означає не лише безкоштовний ChatGPT Plus, але й те, що ОАЕ стають значно більш "підключеними" до передових технологій.

Stargate UAE є частиною нової ініціативи OpenAI під назвою "OpenAI для країн" (OpenAI for Countries). Ця програма розроблена, щоб допомогти країнам будувати власну ШІ-інфраструктуру та інструменти, тісно узгоджуючи їх зі Сполученими Штатами.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав це "сміливим баченням", спрямованим на поширення переваг ШІ – таких як розумніша охорона здоров'я, сучасна освіта та чистіша енергія – на більшу кількість регіонів світу.

Це не сольна місія OpenAI. Партнерство в ОАЕ залучає великих світових технологічних гравців, включаючи Oracle, Nvidia, Cisco, SoftBank та G42 – провідну AI-компанію з Близького Сходу, підтриману Microsoft.

Спільна мета – позиціонувати ОАЕ як ключового гравця у глобальній AI-гонці та центральний хаб для інновацій у регіоні. Для OpenAI це питання масштабу та стратегічних альянсів. Для ОАЕ – це швидкий шлях до вищої ліги штучного інтелекту, де безкоштовний доступ до ChatGPT Plus є лише початком.

Однією з найбільш вражаючих деталей цієї угоди є те, що абсолютно всі, хто проживає в ОАЕ, отримають безкоштовний доступ до ChatGPT Plus. Це означає повний доступ до найпередовіших AI-інструментів OpenAI без необхідності оформлення підписки. Мільйони людей вже використовують ChatGPT Plus для написання текстів, навчання, кодування, планування подорожей, складання електронних листів тощо.

Тепер жителі ОАЕ зможуть користуватися цими інструментами, не сплачуючи за це. Це значний крок до підвищення доступності передового ШІ не лише для технічних фахівців, але й для повсякденного використання.

Однак цей проєкт не обмежується лише будівництвом гігантських дата-центрів. Більша ідея полягає в тому, щоб наблизити ШІ до людей – забезпечивши його роботу місцевими мовами, дотримання національних правил та захист даних користувачів. Через свою ініціативу "OpenAI для країн" OpenAI прагне допомогти урядам створювати ШІ, який буде дійсно корисним для їхніх громадян, а не просто стандартним універсальним рішенням.

В рамках угоди ОАЕ також взяли на себе зобов'язання інвестувати в ШІ-проєкти в США стільки ж, скільки і на внутрішньому ринку. Це може становити до 20 мільярдів доларів загальних інвестицій, розподілених між країнами Перської затоки та США – це одне з найбільших інвестиційних зобов'язань у сфері ШІ такого роду.

В OpenAI заявляють, що ОАЕ – це лише початок, і вони сподіваються допомогти більшій кількості країн створити власні AI-екосистеми, адаптовані до місцевих потреб.