Понимая это, Google открывает регистрацию на новый бесплатный курс "ИИ для производительности", который научит использовать искусственный интеллект в работе и личной жизни. Курс поможет эффективнее решать ежедневные задачи, освободить время для стратегических вопросов и даже экономить до 2 часов ежедневно, отмечает 24 Канал.

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Курс состоит из вступительного вебинара (вживую онлайн) и 9 концентрированных коротких видеоуроков, продолжительностью до 15 минут. Видео можно смотреть в записи в удобном для себя темпе.

Во время обучения на курсе "ИИ для продуктивности" участники узнают о возможностях и ограничениях ИИ, а также как искусственный интеллект поможет более экономно расходовать время. Также участники смогут научиться на практике строить эффективные подсказки для того, чтобы объяснить чатботам на основе искусственного интеллекта, что нужно сделать. Кроме того, на курсе подробно разберут различные инструменты на основе ИИ, чтобы участники могли интегрировать их для личной производительности, эффективности команды, бизнеса, кибербезопасности, работы и обучения.

Обучение будет полезным для тех, кто не хочет отставать от технологических трендов: специалистов, руководителей и владельцев бизнеса, маркетологов, менеджеров по продажам, HR-специалистов и других профессионалов. Полученные знания помогут использовать ИИ для работы с большими объемами информации и данными, для профессиональной поддержки, для поиска и развития идей.

Курс разработан в сотрудничестве с экспертами компаний Roosh, AI HOUSE и SET University. Он является частью бесплатной платформы для изучения ИИ от Google, созданной в рамках долгосрочного сотрудничества с Министерством экономики Украины, Министерством цифровой трансформации Украины, а также при информационной поддержке платформы Дія.Освіта.

Просмотр видеоуроков будет доступен сразу после регистрации по ссылке.

Почему стоит записаться на этот курс?

Практический подход. Курс не просто дает теоретические знания об ИИ, но также учит на реальных примерах и кейсах использования ИИ в повседневной работе. Участники научатся работать с такими инструментами, как Google Gemini, Claude, ChatGPT, применяя их для повышения производительности на конкретных примерах в различных сферах. Экономия времени. После коротких видео станет понятнее, как использовать ИИ для эффективного решения рабочих задач. Экспертность. Курс разработан специалистами из Google и других компаний с многолетним опытом в использовании искусственного интеллекта в бизнесе. Также можно будет задать вопросы спикерам во время сессий вживую. Дополнительные материалы. Каждый участник получит перечень инструментов и подсказок для ежедневного использования ИИ в виде воркбука. Конкретные инструкции, шаблоны и советы без воды, как интегрировать ИИ в вашу работу уже сейчас. Реальные результаты. Участники узнают, как компании уже используют ИИ для повышения эффективности, и как можно применить эти подходы в своей сфере.

После завершения курса участники смогут:

сократить время на рутинные задачи благодаря автоматизации с помощью ИИ;

повысить производительность команды, применяя ИИ для организации процессов и анализа данных;

принимать более взвешенные решения, используя аналитические инструменты ИИ для прогнозирования и планирования.

Поэтому, ИИ становится мощным инструментом для тех, кто стремится работать умнее, а не больше.

Дополнительные курсы и материалы по использованию искусственного интеллекта для работы и обучения можно найти на платформе по ссылке.