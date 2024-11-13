Розуміючи це, Google відкриває реєстрацію на новий безкоштовний курс "ШІ для продуктивності", який навчить використовувати штучний інтелект в роботі та особистому житті. Курс допоможе ефективніше вирішувати щоденні завдання, звільнити час для стратегічних питань та навіть економити до 2 годин щодня, зазначає 24 Канал.

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Курс складається з вступного вебінару (наживо онлайн) та 9 концентрованих коротких відеоуроків, тривалістю до 15 хвилин. Відео можна дивитись у записі у зручному для себе темпі.

Під час навчання на курсі "ШІ для продуктивності" учасники дізнаються про можливості та обмеження ШІ, а також як штучний інтелект допоможе більш ощадливо витрачати час. Також учасники зможуть навчитися на практиці будувати ефективні підказки для того, аби пояснити чатботам на основі штучного інтелекту, що потрібно зробити. Крім того, на курсі детально розберуть різні інструменти на основі ШІ, щоб учасники могли інтегрувати їх задля особистої продуктивності, ефективності команди, бізнесу, кібербезпеки, роботи та навчання.

Навчання буде корисним для тих, хто не хоче відставати від технологічних трендів: спеціалістів, керівників та власників бізнесу, маркетологів, менеджерів з продажів, HR-фахівців та інших професіоналів. Отримані знання допоможуть використовувати ШІ для роботи з великими обсягами інформації та даними, для професійної підтримки, для пошуку та розвитку ідей.

Курс розроблений у співпраці з експертами компаній Roosh, AI HOUSE та SET University. Він є частиною безкоштовної платформи для вивчення ШІ від Google, створеної у межах довгострокової співпраці з Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, а також за інформаційної підтримки платформи Дія.Освіта.

Перегляд відеоуроків буде доступний одразу після реєстрації за посиланням.

Чому варто записатися на цей курс?

Практичний підхід. Курс не просто дає теоретичні знання про ШІ, але також навчає на реальних прикладах та кейсах використання ШІ у повсякденній роботі. Учасники навчаться працювати з такими інструментами, як Google Gemini, Claude, ChatGPT, застосовуючи їх для підвищення продуктивності на конкретних прикладах у різних сферах. Економія час. Після коротких відео стане зрозуміліше, як використовувати ШІ для ефективного розв'язання робочих задач. Експертність. Курс розроблений фахівцями із Google та інших компаній з багаторічним досвідом у використанні штучного інтелекту в бізнесі. Також можна буде поставити запитання спікерам під час сесій наживо. Додаткові матеріали. Кожен учасник отримає перелік інструментів та підказок для щоденного використання ШІ у вигляді воркбуку. Конкретні інструкції, шаблони та поради без води, як інтегрувати ШІ у вашу роботу вже зараз. Реальні результати. Учасники дізнаються, як компанії вже використовують ШІ для підвищення ефективності, та як можна застосувати ці підходи у своїй сфері.

Після завершення курсу учасники зможуть:

скоротити час на рутинні завдання завдяки автоматизації за допомогою ШІ;

підвищити продуктивність команди, застосовуючи ШІ для організації процесів та аналізу даних;

приймати більш зважені рішення, використовуючи аналітичні інструменти ШІ для прогнозування та планування.

Відтак, ШІ стає потужним інструментом для тих, хто прагне працювати розумніше, а не більше.

Додаткові курси й матеріали щодо використання штучного інтелекту для роботи та навчання можна знайти на платформі за посиланням.