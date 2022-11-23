Ранее Bluetooth использовали преимущественно для передачи данных между устройствами. Сегодня она технически делает то же самое, однако гораздо быстрее и надежнее, а значит, ее используют чаще. Однако вместе с этим и вырастают потенциальные риски.

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Насколько безопасен Bluetooth

Возникает вопрос: если Bluetooth включен постоянно, нельзя ли с его помощью подключиться к смартфону и украсть данные?

Кроме того, периодически появляются сообщения об обнаруженных уязвимостях Bluetooth, которые хакеры могут использовать для получения доступа к устройствам пользователей, заражению вредоносным программным обеспечением или похищению данных.

В Госспецсвязи рассказывают, что угроза взлома из-за Bluetooth на практике достаточно низкая, и подобные случаи практически не происходят. В первую очередь – потому, что Bluetooth-соединение устанавливается на коротком расстоянии (до 100 метров). То есть злоумышленник для совершения атаки должен находиться совсем рядом. Достоверность такого развития событий слишком мала.

Как повысить собственную безопасность

В ведомстве также дали несколько советов по повышению безопасности. Вот что нужно делать, если вы переживаете, что ваш смартфон могут сломать тем или иным способом:

своевременно устанавливайте на устройства обновления,

если есть возможность, установите ограничения на автоматическое подключение через Bluetooth и подключите уведомления о подключении новых устройств,

выключайте Bluetooth, если им не пользуетесь, особенно в людных местах (это можно сделать автоматически).

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