Раніше Bluetooth використовували переважно для передавання даних між пристроями. Сьогодні вона технічно робить те ж саме, однак значно швидше та надійніше, а отже її використовують частіше. Однак разом з цим і зростають потенційні ризики.

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Наскільки безпечним є Bluetooth

Виникає питання: якщо Bluetooth увімкнений постійно, чи не можна з його допомогою підключитися до смартфона та викрасти дані?

Крім того, періодично з’являються повідомлення про виявлені вразливості Bluetooth, які хакери потенційно можуть використовувати для отримання доступу до пристроїв користувачів, зараження шкідливим програмним забезпеченням чи викрадення даних.

У Держспецзв'язку розповідаються, що загроза зламу через Bluetooth на практиці доволі низька, і подібні випадки практично не трапляються. У першу чергу – через те, що Bluetooth-з'єднання встановлюється на короткій відстані (до 100 метрів). Тобто зловмисник для здійснення атаки має перебувати зовсім поруч. Вірогідність такого розвитку подій занадто мала.

Як підвищити власну безпеку

У відомстві також дали кілька порад щодо підвищення власної безпеки. Ось що потрібно робити, якщо ви переживаєте, що ваш смартфон можуть зламати тим чи іншим способом:

вчасно встановлюйте на пристрої оновлення,

якщо є можливість, встановіть обмеження на автоматичне з’єднання через Bluetooth та підключіть сповіщення про під’єднання нових пристроїв,

вимикайте Bluetooth, коли ним не користуєтеся, особливо в людних місцях (це можна зробити автоматично).

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