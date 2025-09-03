Так что на самом деле произошло с безопасностью Gmail?

Google официально опровергает информацию о необходимости массовой смены паролей для 2,5 миллиарда пользователей почтового сервиса Gmail. У своем блоге представители компании назвали эти сообщения "полностью ложными". Заявления о том, что компания разослала на почту "срочное предупреждение" для всех пользователей, якобы призывая включить двухфакторную аутентификацию и обновить пароли, оказались ложью, пишет 24 Канал.

Google говорит, что системы защиты являются "надежными и эффективными" и продолжают блокировать более 99,9% попыток фишинга и атак вредоносного программного обеспечения еще до того, как они достигают почтовых ящиков пользователей. Компания подчеркнула, что относится к вопросам безопасности чрезвычайно серьезно, постоянно инвестируя в инновации и четко информируя об имеющихся рисках и мерах защиты.

Откуда же появились эти слухи? Вероятно, их распространению способствовал предыдущий инцидент, который произошел летом. Тогда Google действительно сообщила о взломе безопасности, но он касался корпоративного сервера Salesforce, который компания использовала для работы с потенциальными рекламодателями. Хакеры получили доступ к ограниченному количеству базовой и общедоступной деловой информации, например названия компаний и их контактные данные. Важно, что этот инцидент не коснулся ни потребительских аккаунтов Gmail, ни данных Google Cloud. Пользователей, которых непосредственно коснулась и ситуация, было сообщено индивидуально.

Вместо панической смены паролей, Google советует пользователям переходить на более современные и надежные методы аутентификации, такие как ключи доступа (passkeys). Эта технология помогает защитить учетную запись, даже если учетные данные будут украдены.

Распространение непроверенных новостей о кибербезопасности, к сожалению, не является редкостью.