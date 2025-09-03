То що насправді сталося з безпекою Gmail?

Google офіційно спростовує інформацію про необхідність масової зміни паролів для 2,5 мільярда користувачів поштового сервісу Gmail. У своєму блозі представники компанії назвали ці повідомлення "повністю неправдивими". Заяви про те, що компанія розіслала на пошту "термінове попередження" для всіх користувачів, нібито закликаючи увімкнути двофакторну автентифікацію та оновити паролі, виявилися брехнею, пише 24 Канал.

Google каже, що системи захисту є "надійними та ефективними" і продовжують блокувати понад 99,9% спроб фішингу та атак шкідливого програмного забезпечення ще до того, як вони досягають поштових скриньок користувачів. Компанія підкреслила, що ставиться до питань безпеки надзвичайно серйозно, постійно інвестуючи в інновації та чітко інформуючи про наявні ризики та заходи захисту.

Звідки ж з'явилися ці чутки? Ймовірно, їх поширенню сприяв попередній інцидент, який стався влітку. Тоді Google дійсно повідомила про злам безпеки, але він стосувався корпоративного сервера Salesforce, який компанія використовувала для роботи з потенційними рекламодавцями. Хакери отримали доступ до обмеженої кількості базової та загальнодоступної ділової інформації, як-от назви компаній та їхні контактні дані. Важливо, що цей інцидент не торкнувся ані споживчих акаунтів Gmail, ані даних Google Cloud. Користувачів, яких безпосередньо торкнулася та ситуація, було повідомлено індивідуально.

Замість панічної зміни паролів, Google радить користувачам переходити на сучасніші та надійніші методи автентифікації, такі як ключі доступу (passkeys). Ця технологія допомагає захистити обліковий запис, навіть якщо облікові дані будуть вкрадені.

Поширення неперевірених новин про кібербезпеку, на жаль, не є рідкістю.