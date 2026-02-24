Система Earthquake Alerts залишається однією з найкорисніших функцій безпеки Android. Вона здатна попереджати користувачів за кілька секунд до поштовхів, даючи час переміститися в безпечне місце або підготуватися до удару. Про це пише Android police.

Дивіться також Прихована функція клавіатури Android, що зекономить ваш час

Як працюватимуть сповіщення без телефона?

У липні 2025 року Google додала підтримку таких сповіщень для Wear OS. Раніше вони відображалися на годиннику лише за умови, що пристрій був спарений і підключений до смартфона. Тепер із оновленням Google Play Services версії 26.07 компанія змінила цей механізм – попередження надходитимуть навіть тоді, коли годинник не з’єднаний із телефоном.

У Google зазначають, що з новою функцією користувачі зможуть отримувати сповіщення на пристроях Wear навіть без активного з’єднання зі смартфоном. Це робить функцію значно кориснішою для тих, хто залишає телефон вдома під час пробіжок чи занять спортом.

Ймовірно, автономні сповіщення працюватимуть лише на моделях із підтримкою мобільного зв’язку. Годинники, які мають лише Bluetooth, можуть і надалі залежати від підключення до смартфона. Також поки що незрозуміло, чи потрібно буде вручну активувати нову опцію – або вона запуститься автоматично після встановлення оновлення.

Як пише Techradar, на смартфонах система працює завдяки вбудованим сенсорам, зокрема акселерометру. Пристрій фіксує підземні поштовхи та надсилає анонімізовані дані на сервери Google. Якщо кілька телефонів в одному регіоні одночасно виявляють коливання, компанія оцінює магнітуду й епіцентр та оперативно розсилає попередження.

Якщо очікується слабке тремтіння, користувачі отримують повідомлення типу Be Aware Alert. У разі серйознішої загрози надсилається Take Action Alert – воно ігнорує режим Не турбувати, налаштування гучності та сповіщень, активує червоний екран із гучним сигналом і короткими інструкціями безпеки. Очікується, що реалізація на Wear OS працюватиме за схожим принципом.

Оновлення Google Play Services 26.07 почало поширюватися 23 лютого 2026 року. Оскільки реліз поетапний, доступ до нової функції може з’являтися поступово.