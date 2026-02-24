Система Earthquake Alerts остается одной из самых полезных функций безопасности Android. Она способна предупреждать пользователей за несколько секунд до толчков, давая время переместиться в безопасное место или подготовиться к удару. Об этом пишет Android police.

Смотрите также Скрытая функция клавиатуры Android, что сэкономит ваше время

Как будут работать уведомления без телефона?

В июле 2025 года Google добавила поддержку таких уведомлений для Wear OS. Ранее они отображались на часах только при условии, что устройство было спарено и подключено к смартфону. Теперь с обновлением Google Play Services версии 26.07 компания изменила этот механизм – предупреждения будут поступать даже тогда, когда часы не соединены с телефоном.

В Google отмечают, что с новой функцией пользователи смогут получать уведомления на устройствах Wear даже без активного соединения со смартфоном. Это делает функцию значительно полезнее для тех, кто оставляет телефон дома во время пробежек или занятий спортом.

Вероятно, автономные оповещения будут работать только на моделях с поддержкой мобильной связи. Часы, которые имеют только Bluetooth, могут и в дальнейшем зависеть от подключения к смартфону. Также пока непонятно, нужно ли будет вручную активировать новую опцию – или она запустится автоматически после установки обновления.

Как пишет Techradar, на смартфонах система работает благодаря встроенным сенсорам, в частности акселерометру. Устройство фиксирует подземные толчки и отправляет анонимизированные данные на серверы Google. Если несколько телефонов в одном регионе одновременно обнаруживают колебания, компания оценивает магнитуду и эпицентр и оперативно рассылает предупреждения.

Если ожидается слабое дрожание, пользователи получают сообщения типа Be Aware Alert. В случае более серьезной угрозы отправляется Take Action Alert – оно игнорирует режим Не беспокоить, настройки громкости и оповещений, активирует красный экран с громким сигналом и краткими инструкциями безопасности. Ожидается, что реализация на Wear OS будет работать по похожему принципу.

Обновление Google Play Services 26.07 начало распространяться 23 февраля 2026 года. Поскольку релиз поэтапный, доступ к новой функции может появляться постепенно.