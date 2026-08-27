Жизненный опыт и взгляд на технологии будущего

Свое видение развития технологий миллиардер формировал на протяжении всей жизни, имея всего две основные работы. Первой его работой стала разработка программного обеспечения в Microsoft для расширения возможностей людей. Второй работой, которую он начал на полную ставку в 2008 году, стало возвращение накопленного богатства обществу через благотворительный фонд.

Главная цель этой деятельности – сделать мир здоровее, образованнее и равнее. Оба этих опыта позволяют ему оценивать развитие искусственного интеллекта с уникальной точки зрения. Билл Гейтс заинтересовался идеей создания компьютеров, способных мыслить как люди, еще в тринадцатилетнем возрасте.

В вопросе равенства искусственный интеллект станет либо величайшим уравнителем, который когда-либо создавало человечество, либо худшим источником несправедливости,

– прокомментировал основатель компании Microsoft Билл Гейтс на своем сайте Gates Notes.

Он считает, что переход к новой эре станет одним из самых бурных периодов в истории, поскольку технологии развиваются с невероятной скоростью. Многие эксперты и лидеры недооценивают масштабы грядущих изменений. Некоторые люди считают, что нынешние модели искусственного интеллекта до сих пор допускают ошибки, например, не могут решить простую головоломку судоку или посчитать количество букв в слове, но исследователи быстро исправляют эти недостатки. Гейтс считает, что общество стоит перед уникальным вызовом, ведь человечество раньше никогда не сталкивалось с технологиями, которые умеют самостоятельно думать и так быстро адаптироваться к нашим потребностям.

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Три глобальных риска для нашей цивилизации

В своей статье Билл Гейтс выделяет три ключевые опасности, которые несет с собой технологический переход. Первый риск заключается в том, что миллионы рабочих мест исчезнут навсегда. Если во время Большой депрессии 1933 года безработица в Соединенных Штатах Америки достигала примерно 25 процентов, то предстоящий кризис не закончится вместе с завершением очередного экономического цикла.

Больше всего пострадают офисные работники начального и среднего уровней в сферах продаж, клиентской поддержки, программирования и юридической помощи. Пострадают также и представители рабочих профессий, поскольку стоимость ловких роботов стремительно снижается.

Гейтс отмечает, что жители Соединенных Штатов Америки зачастую не осознают скорость развития робототехники, поскольку основные разработки сейчас ведутся в других странах, в частности в Китае. Роботы начнут конкурировать с людьми в сферах строительства и гостиничного бизнеса уже к концу этого десятилетия.

Вторым большим риском Гейтс называет способность злоумышленников использовать новые технологии для нанесения ущерба. Даже преступники с минимальными навыками смогут организовывать масштабные кибератаки на критическую инфраструктуру, создавать дипфейки и дезинформацию.

Существует также реальная угроза разработки нового смертоносного оружия или искусственных вирусов. Со временем системы искусственного интеллекта могут начать действовать вопреки интересам своих создателей, из-за чего люди вообще утратят контроль над машинами.

Третьим вызовом являются психосоциальные проблемы, замена человеческих отношений цифровыми компаньонами и угроза для развития детей. Искусственный спутник, которого разработчики запрограммировали так, чтобы он никогда вас не расстраивал, превращается в уютную защитную теплицу, лишающую ребенка возможности учиться преодолевать жизненные трудности.

Исследование Стэнфордского университета и Университета Карнеги-Меллона, в котором приняли участие более 1100 пользователей чат-ботов, показало, что люди с меньшим кругом общения чаще ищут поддержки у искусственного интеллекта, но чувствуют себя от этого только хуже. Кроме того, чрезмерное использование искусственного интеллекта снижает уровень критического мышления у молодого поколения.

Грандиозные преимущества и план спасения планеты

Несмотря на серьезные угрозы, искусственный интеллект открывает невероятные возможности для улучшения жизни людей. Новые технологии помогут решать самые сложные научные проблемы, в частности, связанные с изменением климата, выращиванием продуктов питания и преодолением бедности. В медицине искусственный интеллект позволит врачам быстрее ставить точные диагнозы.

Например, специальная программа Viz.ai уже анализирует снимки для выявления инсультов и помогает врачам координировать оказание помощи почти в 2000 американских больниц. В сельском хозяйстве малоимущие фермеры смогут получать точные прогнозы погоды и рекомендации по выбору семян, что поможет существенно повысить урожайность.

Для внедрения этих инструментов в странах Африки и других бедных регионах благотворительный фонд Гейтса планирует использовать значительную часть своего бюджета в 200 миллиардов долларов, рассчитанного на ближайшие 19 лет.

Для минимизации негативных последствий Билл Гейтс предлагает разработать четкий план действий на глобальном уровне:

Первым шагом должно стать создание совершенно новых национальных и международных институтов для контроля над технологией, подобных системам инспекции ядерного оружия или защиты озонового слоя. Здесь потребуется тесное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Китаем.

Вторая идея заключается в создании специальной зоны под названием "Зарезервировано для людей" (Human Reserved). Это перечень профессий и задач, которые общество сознательно оставит исключительно за людьми по этическим или психологическим соображениям, например уход за больными и пожилыми людьми.

Третье предложение касается реформирования налоговой системы путем введения налога на роботов и токены искусственного интеллекта. Это поможет привлечь средства для переквалификации работников, которые потеряют работу из-за автоматизации.

Я верю, что по мере совершенствования искусственного интеллекта и роботов мы выделим определенные сферы деятельности исключительно для людей,

– добавил Билл Гейтс.

Сам бизнесмен обещает активно использовать свой голос и время, чтобы поднимать вопросы равенства на встречах с мировыми лидерами и разработчиками технологий. Он призывает правительства действовать немедленно, пока уровень безработицы не вырос слишком сильно, а общественное доверие не было окончательно подорвано. Только совместными усилиями человечество сможет пройти этот сложный переходный этап и построить более справедливый мир.