Життєвий досвід і погляд на технології майбутнього

Своє бачення розвитку технологій мільярдер формував протягом усього життя, маючи лише дві основні роботи. Першою його роботою стала розробка програмного забезпечення в Microsoft для розширення можливостей людей. Другою роботою, яку він розпочав на повну ставку у 2008 році, стало повернення накопиченого багатства суспільству через благодійний фонд.

Головна мета цієї діяльності – зробити світ здоровішим, освіченішим і рівнішим. Обидва ці досвіди дозволяють йому оцінювати розвиток штучного інтелекту з унікальної перспективи. Білл Гейтс зацікавився ідеєю створення комп'ютерів, які здатні мислити як люди, ще в тринадцятирічному віці.

У питанні рівності штучний інтелект стане або найбільшим зрівнювачем, якого коли-небудь створювало людство, або найгіршим джерелом несправедливості,

– прокоментував засновник компанії Microsoft Білл Гейтс на своєму сайті Gates Notes.

Він вважає, що перехід до нової ери буде одним із найтурбулентніших періодів в історії, оскільки технологія розвивається з неймовірною швидкістю. Багато експертів та лідерів недооцінюють масштаби майбутніх змін. Деякі люди вважають, що нинішні моделі штучного інтелекту досі припускаються помилок, наприклад, не можуть вирішити просту головоломку судоку або порахувати кількість літер у слові, але дослідники швидко виправляють ці недоліки. Гейтс вважає, що суспільство стоїть перед унікальним викликом, адже людство раніше ніколи не стикалося з технологіями, які вміють самостійно думати й так швидко адаптуватися під наші потреби.

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Три глобальні ризики для нашої цивілізації

У своєму матеріалі Білл Гейтс виділяє три ключові небезпеки, які несе із собою технологічний перехід. Перший ризик полягає в тому, що мільйони робочих місць зникнуть назавжди. Якщо під час Великої депресії 1933 року безробіття в Сполучених Штатах Америки сягало приблизно 25 відсотків, то майбутня криза не закінчиться разом із завершенням чергового економічного циклу.

Найбільше постраждають офісні працівники початкового та середнього рівнів у сферах продажів, клієнтської підтримки, програмування та юридичної допомоги. Постраждають також і представники робітничих професій, оскільки вартість спритних роботів стрімко знижується.

Гейтс зазначає, що жителі Сполучених Штатів Америки часто не усвідомлюють швидкість розвитку робототехніки, бо основні розробки зараз відбуваються в інших країнах, зокрема в Китаї. Роботи почнуть конкурувати з людьми у сферах будівництва та готельного бізнесу вже до кінця цього десятиліття.

Другим великим ризиком Гейтс називає здатність зловмисників використовувати нові технології для заподіяння шкоди. Навіть злочинці з мінімальними навичками зможуть організовувати масштабні кібератаки на критичну інфраструктуру, створювати дипфейки та дезінформацію.

Існує також реальна загроза розробки нової смертельної зброї чи штучних вірусів. З часом системи штучного інтелекту можуть почати діяти всупереч інтересам своїх творців, через що люди взагалі втратять контроль над машинами.

Третім викликом є психосоціальні проблеми, заміна людських стосунків цифровими компаньйонами та загроза для розвитку дітей. Штучний супутник, який розробники запрограмували так, щоб він ніколи вас не засмучував, перетворюється на затишну захисну теплицю, яка позбавляє дитину можливості вчитися долати життєві труднощі.

Дослідження Стенфордського університету та Університету Карнегі-Меллона, у якому взяли участь понад 1100 користувачів чат-ботів, показало, що люди з меншим колом спілкування частіше шукають підтримки у штучного інтелекту, але почуваються від цього лише гірше. Окрім цього, надмірне використання штучного інтелекту знижує рівень критичного мислення в молодого покоління.

Грандіозні переваги та план порятунку для планети

Попри серйозні загрози, штучний інтелект відкриває неймовірні можливості для покращення життя людей. Нові технології допоможуть розв'язувати найскладніші наукові проблеми, зокрема щодо зміни клімату, вирощування продуктів харчування та подолання бідності. У медицині штучний інтелект дозволить лікарям швидше ставити точні діагнози.

Наприклад, спеціальна програма Viz.ai вже аналізує знімки для виявлення інсультів та допомагає лікарям координувати допомогу в майже 2000 американських лікарень. У сільському господарстві бідні фермери зможуть отримувати точні прогнози погоди та поради щодо вибору насіння, що допоможе суттєво підвищити врожайність.

Для впровадження цих інструментів у країнах Африки та інших бідних регіонах благодійний фонд Гейтса планує використати значну частину зі своїх 200 мільярдів доларів бюджету, який охоплює найближчі 19 років.

Для мінімізації негативних наслідків Білл Гейтс пропонує розробити чіткий план дій на глобальному рівні:

Першим кроком має стати створення абсолютно нових національних та міжнародних інститутів для контролю над технологією, подібних до систем інспекції ядерної зброї чи захисту озонового шару. Тут знадобиться тісна співпраця між Сполученими Штатами Америки та Китаєм.

Другою ідеєю є створення спеціальної зони під назвою "Зарезервовано для людей" (Human Reserved). Це перелік професій і завдань, які суспільство свідомо залишить виключно за людьми з етичних або психологічних міркувань, як-от догляд за хворими та літніми людьми.

Третя пропозиція стосується реформування податкової системи шляхом запровадження податку на роботів і токени штучного інтелекту. Це допоможе залучити кошти для перекваліфікації працівників, які втратять роботу через автоматизацію.

Я вірю, що в міру вдосконалення штучного інтелекту і роботів ми виділимо певні сфери діяльності виключно для людей,

– додав Білл Гейтс.

Сам бізнесмен обіцяє активно використовувати свій голос і час, щоб піднімати питання рівності на зустрічах зі світовими лідерами та розробниками технологій. Він закликає уряди діяти негайно, поки рівень безробіття не зріс надто сильно, а суспільна довіра не зруйнувалася остаточно. Лише спільними зусиллями людство зможе пройти цей складний перехідний етап та збудувати справедливіший світ.