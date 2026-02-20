Компания Samsung представила обновленную бета-версию голосового ассистента Bixby, которая должна сделать его более похожим на ChatGPT и Gemini. Главная идея – перейти от четких команд к обычной разговорной речи, чтобы ассистент сам интерпретировал намерение пользователя и выполнял нужные действия на смартфоне Galaxy. Об этом пишет Digital Trends.

Смотрите также В Украине появились телевизоры Micro RGB: что это такое и в чем их особенности

Сможет ли Bixby стать альтернативой ChatGPT и Gemini?

Обновление привязано к оболочке One UI 8.5 и уже доступно в отдельных странах – Германии, Индии, Южной Корее, Польше, Великобритании и США. Samsung обещает более широкое развертывание, однако конкретные сроки и список поддерживаемых моделей пока не называет.

Одно из ключевых нововведений – сокращение количества переходов по меню. Теперь можно описать проблему или желаемое действие своими словами, даже если вы не знаете точное название параметра. Bixby должна понять контекст, найти нужную функцию в настройках и применить ее.

Например, если экран выключается слишком быстро, достаточно сказать, что вы не хотите, чтобы дисплей гас во время просмотра. Ассистент активирует функцию Keep Screen on While Viewing без ручного поиска в настройках. Это упрощает доступ к глубоко спрятанным или неочевидно названным опциям.

Samsung также делает акцент на помощи с устранением неполадок. Bixby анализирует запрос, проверяет текущие параметры устройства и предлагает конкретное решение. Если экран реагирует в кармане, ассистент может предложить включить Accidental Touch Protection и позволить изменить параметр сразу.

Как пишет Sammobile, еще одно важное изменение – интегрированный веб-поиск в реальном времени прямо в интерфейсе Bixby. Запросы вроде поиска отелей для семьи в Сеуле возвращают актуальные результаты без перехода к браузеру.

Samsung фактически пытается превратить Bixby из базового голосового инструмента в полноценного AI-помощника, который сочетает функции чатбота и системного контроллера смартфона. Сможет ли он реально заменить часть запросов к ChatGPT или Gemini – будет зависеть от того, насколько точно ассистент будет понимать повседневные формулировки пользователей.