Компанія Samsung представила оновлену бета-версію голосового асистента Bixby, яка має зробити його більш схожим на ChatGPT та Gemini. Головна ідея – перейти від чітких команд до звичайної розмовної мови, щоб асистент сам інтерпретував намір користувача і виконував потрібні дії на смартфоні Galaxy. Про це пише Digital Trends.

Чи зможе Bixby стати альтернативою ChatGPT і Gemini?

Оновлення прив’язане до оболонки One UI 8.5 і вже доступне в окремих країнах – Німеччині, Індії, Південній Кореї, Польщі, Великій Британії та США. Samsung обіцяє ширше розгортання, однак конкретні терміни й список підтримуваних моделей поки не називає.

Одне з ключових нововведень – скорочення кількості переходів по меню. Тепер можна описати проблему або бажану дію своїми словами, навіть якщо ви не знаєте точну назву параметра. Bixby повинна зрозуміти контекст, знайти потрібну функцію в налаштуваннях і застосувати її.

Наприклад, якщо екран вимикається занадто швидко, достатньо сказати, що ви не хочете, щоб дисплей гаснув під час перегляду. Асистент активує функцію Keep Screen on While Viewing без ручного пошуку в налаштуваннях. Це спрощує доступ до глибоко захованих або неочевидно названих опцій.

Samsung також робить акцент на допомозі з усуненням неполадок. Bixby аналізує запит, перевіряє поточні параметри пристрою і пропонує конкретне рішення. Якщо екран реагує в кишені, асистент може запропонувати увімкнути Accidental Touch Protection і дозволити змінити параметр одразу.

Як пише Sammobile, ще одна важлива зміна – інтегрований вебпошук у реальному часі прямо в інтерфейсі Bixby. Запити на кшталт пошуку готелів для сім’ї в Сеулі повертають актуальні результати без переходу до браузера.

Samsung фактично намагається перетворити Bixby з базового голосового інструмента на повноцінного AI-помічника, який поєднує функції чатбота та системного контролера смартфона. Чи зможе він реально замінити частину запитів до ChatGPT або Gemini – залежатиме від того, наскільки точно асистент розумітиме повсякденні формулювання користувачів.