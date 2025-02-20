Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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Украина физически не может заблокировать доступ к соцсети Трампа

Представитель МИД пишет, что сообщения о блокировании в Украине социальной сети Truth Social неправдивы. Украина никогда не имела доступа к соцсети президента США Дональда Трампа. Но украинская сторона хотела бы, чтобы ее добавили в список стран, где работает Truth Social.

Сейчас работа социальной сети Трампа разрешена в США, Канаде, Бразилии, Австралии и некоторых других государствах.

Мы видели сообщения о том, что в Украине заблокирован доступ к социальной сети "Правда". Эти сообщения неправдивы. Согласно общедоступной информации, Truth Social доступен только в ряде стран, а Украины в этом списке нет,

– отметил Георгий Тихий.

Что известно о соцсети Truth Social

В 2021 году Дональд Трамп решил создать собственную соцсеть, которую назвал Truth Social. Ее создавали компании Trump Media & Technology Group. Там нет цензуры, а затем каждый пользователь может свободно выражать свои мысли. Президент США принял такое решение после того, как Facebook заблокировал его аккаунт за его посты.

Трамп заявлял, что его социальная сеть будет пытаться стать конкурентом для всемирно известных корпорации.