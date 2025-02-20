Про це пише 24 Канал з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

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Україна фізично не може заблокувати доступ до соцмережі Трампа

Речник МЗС пише, що повідомлення про блокування в Україні соціальної мережі Truth Social неправдиві. Україна ніколи не мала доступу до соцмережі президента США Дональда Трампа. Але українська сторона хотіла б, щоб її додали до списку країн, де працює Truth Social.

Наразі робота соціальної мережі Трампа дозволена у США, Канаді, Бразилії, Австралії та деяких інших державах.

Ми бачили повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соціальної мережі «Правда». Ці повідомлення неправдиві. Згідно з загальнодоступною інформацією, Truth Social доступний лише в низці країн, а України в цьому списку немає,

– зазначив Георгій Тихий.

Що відомо про соцмережу Truth Social

У 2021 році Дональд Трамп вирішив створити власну соцмережу, яку назвав Truth Social. Її створювали компанії Trump Media & Technology Group. Там не має цензури, а відтак кожен користувач може вільно висловлювати свої думки. Президент США ухвалив таке рішення після того, як Facebook заблокував його акаунт за його пости.

Трамп заявляв, що його соціальна мережа намагатиметься стати конкурентом для всесвітньо відомих корпорації.