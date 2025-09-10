Airbnb хочет превратиться в "суперприложение", которое объединит краткосрочную аренду и широкий спектр сервисов – от частных поваров и массажистов до фотографов. Об этом заявил СЕО Airbnb Брайан Чески, во время конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology в Сан-Франциско. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Он подчеркнул, что хотя AI уже угрожает многим профессиям, в частности водителям такси или курьерам, сфера гостеприимства менее уязвима. По его словам, люди, отправляясь в винодельческий регион Бордо или отдыхая на озере Комо, стремятся к настоящему человеческому общению, а не сервису от роботов или алгоритмов.

Чески спрогнозировал, что по крайней мере в ближайшие 5–10 лет индустрия услуг будет оставаться "человекоцентричной". Поэтому Airbnb видит возможность стать платформой, которая поможет людям, вытесненным AI из других отраслей, найти новую работу в гостеприимстве.

В то же время руководитель компании признал, что технологии постепенно будут менять рынок, но опыт путешествий и личных впечатлений, по его мнению, еще долго будет нуждаться в человеческом прикосновении.

Как крупные корпорации уже сокращают персонал из-за ИИ?

Крупнейшие технологические компании и разработчики программного обеспечения уже используют ИИ для повышения эффективности труда. Например, Microsoft экономит сотни миллионов долларов в год, применяя ИИ в функциях поддержки, где, по словам представителей компании, "не требуется человеческое взаимодействие". В PayPal клиентский бот "PayPal Assistant" уже помогает сократить количество звонков и обращений.

В отраслях логистики и электронной коммерции фокус делается на робототехнике. Исполнительный директор UPS заявил, что благодаря автоматизации компания "станет менее зависимой от рабочей силы". А генеральный директор Amazon Энди Джасси отметил, что более миллиона роботов в их центрах улучшают "эффективность затрат" и ускоряют доставку.