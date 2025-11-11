Министр юстиции Джеймс Тимпсон сообщил в Палате лордов, что тюрьма HMP Wandsworth получила разрешение использовать искусственный интеллект для уменьшения риска ложных увольнений. Решение приняли после того, как специальная команда специалистов нашла "быстрые цифровые решения" для исправления ситуации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian

Как ИИ может предотвратить тюремные ошибки?

На прошлой неделе в Британии одновременно продолжались два розыска после того, как из тюрьмы в Юго-Западном Лондоне случайно освободили двух заключенных – осужденного за сексуальные преступления и мошенничество. Такие инциденты стали аргументом оппозиции, которая обвинила правительство в беспомощности и хаосе в пенитенциарной системе.

По словам Тимпсона, искусственный интеллект может помогать персоналу автоматически обрабатывать бумажные документы, проверять имена для выявления поддельных личностей, объединять различные базы данных и точно рассчитывать сроки наказания. Сейчас большинство этих задач выполняют неопытные работники вручную – с помощью калькуляторов и кипы бумаг.

Министр привел пример, что в тюрьме Gartree увольняют только двух человек в год, тогда как в Wandsworth – около 2000. Именно поэтому туда направили цифровую команду, которая предложила ввести ИИ-чатбота и систему для сверки псевдонимов заключенных, ведь некоторые из них имеют более 20 разных имен.

Последние случаи ложных увольнений вызвали общественный резонанс. 24-летний Брахим Каддур-Шериф был ошибочно отпущен 29 октября, но его снова арестовали через несколько дней. Другой заключенный, 35-летний Билли Смит, осужденный за мошенничество, самостоятельно вернулся в тюрьму после освобождения по ошибке.

Эти инциденты усилили давление на министра юстиции Дэвида Ламми, который недавно ввел контрольный список для тюремного персонала после еще одного случая – освобождения сексуального преступника Хадуша Кебату. По правительственным данным, в течение года до марта 2025-го ошибочно освободили 262 заключённых – на 128% больше, чем годом ранее.

Главный инспектор тюрем Чарли Тейлор назвал эти инциденты "признаком системы, находящейся на грани коллапса". Правительство признало масштаб проблемы и заявило, что параллельно с внедрением технологий строит 14 000 новых мест в тюрьмах, чтобы стабилизировать ситуацию.

Как новый ИИ сканирует лица, чтобы подсказать компаниям, стоит ли нанимать вас на работу?

Ученые из Пенсильванского университета разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая, по их словам, способна определять личностные черты и даже прогнозировать карьерный успех человека по чертам его лица. Эта разработка вызвала дискуссии об этичности и потенциальной дискриминации, ведь вскоре компании могут начать оценивать кандидатов только по их внешности.

В основе новой противоречивой разработки лежит исследование, которое опирается на предыдущие научные работы, изучавших связь между чертами лица и личностью человека. Команда из Пенсильванского университета утверждает, что их система искусственного интеллекта может с высокой точностью прогнозировать важные характеристики человека, анализируя его фотографию. К таким характеристикам относятся надежность и уважение, которые напрямую связаны с финансовым успехом.