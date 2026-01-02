Новая технология изменит то, как люди взаимодействуют с искусственным интеллектом в повседневной жизни и OpenAI уже готовится к этому работая над своей новой моделью, которая будет звучать естественнее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Каким будет мир без экранов и что готовит OpenAI?

В течение последних двух месяцев OpenAI реорганизовала свои подразделения по разработке продуктов и исследований для полного обновления аудиомоделей. Это является этапом подготовки к выпуску персонального устройства, ориентированного на звук, который должен появиться примерно через год.

Но уже новая модель, запланирована на начало 2026 года, будет звучать значительно естественнее. Она сможет адекватно реагировать на перебивание во время разговора и даже говорить одновременно с пользователем, что недоступно для современных систем.

К разработке аппаратного обеспечения OpenAI привлекла бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Его фирма io была приобретена в мае за 6,5 миллиардов долларов. Айв видит в звуковых интерфейсах возможность исправить недостатки современных гаджетов и уменьшить цифровую зависимость.

Что происходит в технологической отрасли?

Эти изменения не просто прихоть компании – они отражают общеотраслевой тренд в сторону отказа от доминирования экранов.

Умные колонки уже стали привычным явлением в более трети домов США. по данным TechnAvio.

Meta внедрила в свои очки Ray-Ban систему из пяти микрофонов, которая помогает лучше слышать собеседника в шумных помещениях.

Google экспериментирует с форматом аудиообзоров для результатов поиска, а Tesla интегрирует чат-бота Grok в свои авто для голосового управления навигацией и климат-контролем.

Подобные идеи пытаются реализовать и стартапы, хотя и с разным успехом. Проект Humane AI Pin наткнулся на трудности после траты сотен миллионов долларов, а кулон Friend AI вызвал споры о приватности.

Несмотря на это, в 2026 году ожидается появление умных колец от компании Sandbar и основателя Pebble Эрика Мигиковски. OpenAI также планирует развивать целую семью устройств, среди которых могут быть очки или колонки без экранов, которые будут выполнять роль полноценных компаньонов.