Работу над проектом Робер начал три года назад – у него уже был опыт успешной посадки космических аппаратов. Как сообщает 24 канал, в NASA Робер проработал девять лет, семь из которых были заняты в проекте марсохода Curiosity. Начиная собственный проект, он не подозревал, что это будет самое "физически, финансово и умственно утомительное видео" за всю историю существования его канала на YouTube.

Не пропустите Как защитить свой кошелек от мошенничества: актуальные советы по кибербезопасности

Как все началось

Первоначальный план заключался в том, чтобы закрепить яйцо на ракете, которую поднимет в воздух метеозонд. Набрав большую высоту, ракета должна была отправиться в полет в сторону Земли и сбросить яйцо на высоте около 100 метров, чтобы оно упало на подстеленный мат.

Инженер подсчитал, что конечная скорость яйца составит около 120 км/ч, и при падении на мягкую поверхность оно должно остаться невредимым. Однако все три испытания на малой высоте завершились неудачами, потому пришлось заручиться поддержкой опытных сотрудников NASA. Одним из них стал инженер агентства Адам Штельтцнер, работавший в таких проектах, как Galileo, Cassini, Mars Pathfinder и Mars Exploration Rover.

Эксперт порекомендовал команде блогера переместиться в пустыню во избежание возможных проблем с законом и изменить конструкцию летательного аппарата.

Решающая попытка

В итоге ракету, которая должна была нести яйцо, полностью переделали и укрепили, чтобы она смогла разогнаться вдвое быстрее скорости звука без ущерба для себя, а затем замедлиться. Для самого яйца разработали систему тепловой защиты, чтобы она не замерзла на большой высоте, а также механическую защиту, аналогичную той, которую использовали при посадке марсоходов Spirit и Opportunity. Наконец, предусмотрели резервный план, поместив второе яйцо в надувной пляжный мяч, наполненный мягким материалом.

В запуске участвовал еще один инженер NASA Аллен Чэнь, работавший в проекте марсохода Curiosity. Воздушный шар завершил подъем на высоте около 30 километров – сбой произошел из-за шнура, который удерживал ракету, и надувной мяч, и вся система во время падения вдвое превысила расчетную скорость, разогнавшись примерно до 240 км/ч. Однако все закончилось успешно: целыми остались и яйцо на борту ракеты, и то, что было спрятано в центре набитого мягким материалом надувного мяча.

Яйцо сбросили с космоса на Землю и оно уцелело: смотрите видео

Полезно! Ищете новый смартфон, но не знаете какую операционную систему лучше выбрать? Рассказываем кто сегодня лучше всего заботится о биометрических и персональных данных пользователей.