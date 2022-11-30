Роботу над проєктом Робер почав три роки тому – у нього вже був досвід успішної посадки космічних апаратів. Як повідомляє 24 канал, Робер пропрацював у NASA дев'ять років, сім з яких був зайнятий у проєкті марсохода Curiosity. Розпочинаючи власний проєкт, він не підозрював, що це буде найбільш "фізично, фінансово і розумово виснажливе відео" за всю історію існування його каналу на YouTube.

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Як все почалося

Початковий план полягав у тому, щоб закріпити яйце на ракеті, яку підніме в повітря метеозонд. Набравши велику висоту, ракета мала вирушити в політ у бік Землі і вивільнити яйце на висоті близько 100 метрів, щоб воно впало на підстелений мат.

Інженер підрахував, що кінцева швидкість яйця становитиме близько 120 км/год, і під час падіння на м'яку поверхню воно має залишитися цілим. Однак усі три випробування на малій висоті завершилися невдачами, тому довелося заручитися підтримкою досвідчених співробітників NASA. Одним із них став інженер агентства Адам Штельтцнер, який працював у таких проєктах як Galileo, Cassini, Mars Pathfinder і Mars Exploration Rover.

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Вирішальна спроба

У підсумку ракету, яка повинна нести яйце, повністю переробили і зміцнили, щоб вона змогла розігнатися вдвічі швидше за швидкість звуку без шкоди для себе, а потім сповільнитися. Для самого яйця розробили систему теплового захисту, щоб воно не замерзло на великій висоті, а також механічний захист, аналогічний тому, який використовували під час посадки марсоходів Spirit і Opportunity. Нарешті, передбачили резервний план, помістивши друге яйце в наповнений м'яким матеріалом пляжний надувний м'яч.

У запуску брав участь ще один інженер NASA Аллен Чень, який працював у проєкті марсохода Curiosity. Повітряна куля завершила підйом на висоті близько 30 кілометрів – збій стався через шнур, який утримував ракету і надувний м'яч, і вся система під час падіння вдвічі перевищила розрахункову швидкість, розігнавшись приблизно до 240 км/год. Однак усе закінчилося успішно: цілими залишилися і яйце на борту ракети, і те, що було заховано в центрі набитого м'яким матеріалом надувного м'яча.

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