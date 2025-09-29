Последние недели в интернете появилось много жалоб от пользователей ChatGPT, которые заметили, что при обсуждении эмоциональных или юридически сложных тем их чат переводится на другую, более осторожную модель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Смотрите также Вместо секретаря: ChatGPT представил новую функцию для платных подписчиков

Почему ChatGPT "переключает" модели без ведома пользователей?

Это происходит даже у тех, кто пользуется платными версиями GPT-4o или GPT-5, и пока отключить такую функцию невозможно.

Многие восприняли это как скрытое ограничение. Один из пользователей написал: "Взрослые заслуживают права выбирать модель, которая соответствует их потребностям и уровню риска. Вместо этого мы получаем тихие подмены и иллюзию выбора".

Как сообщает TechRadar, из-за волны критики к обсуждению присоединился представитель OpenAI Ник Терли. Он объяснил, что система безопасности работает "временно и на уровне отдельных сообщений", и применяется только для чувствительных или эмоциональных тем. По словам компании, это часть более широкой стратегии – сделать ответы ChatGPT более внимательными к признакам стресса или эмоционального состояния пользователей, особенно молодых.

Впрочем, для многих платных пользователей это выглядит как принудительная "родительская фильтрация", даже если они не нуждаются в дополнительных ограничениях. Тема вызвала настолько активную реакцию, что вероятно будет оставаться в центре дискуссий в ближайшее время.

Как ChatGPT помог выиграть в лотерею?

Жительница Вирджинии, США, выиграла значительную сумму в лотерею Powerball, воспользовавшись помощью чат-бота ChatGPT для выбора чисел. Это принесло ей приз в размере 50 000 долларов. Однако, поскольку она потратила дополнительный доллар на опцию Power Play, ее выигрыш утроился и составил 150 000 долларов.

О своем успехе женщина узнала через два дня, получив оповещение на телефон во время рабочего совещания. Сначала она решила, что это мошенничество, поскольку не могла поверить в такой успех. Однако, проверив информацию, она убедилась, что действительно выиграла крупную сумму.