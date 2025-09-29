Останні тижні в інтернеті з’явилося багато скарг від користувачів ChatGPT, які помітили, що під час обговорення емоційних або юридично складних тем їхній чат переводиться на іншу, більш обережну модель. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reddit.

Чому ChatGPT "перемикає" моделі без відома користувачів?

Це відбувається навіть у тих, хто користується платними версіями GPT-4o чи GPT-5, і наразі відключити таку функцію неможливо.

Багато хто сприйняв це як приховане обмеження. Один із користувачів написав: "Дорослі заслуговують права обирати модель, яка відповідає їхнім потребам і рівню ризику. Натомість ми отримуємо тихі підміни та ілюзію вибору".

Як повідомляє TechRadar, через хвилю критики до обговорення долучився представник OpenAI Нік Терлі. Він пояснив, що система безпеки працює "тимчасово та на рівні окремих повідомлень", і застосовується лише для чутливих або емоційних тем. За словами компанії, це частина ширшої стратегії – зробити відповіді ChatGPT більш уважними до ознак стресу чи емоційного стану користувачів, особливо молодих.

Втім, для багатьох платних користувачів це виглядає як примусова "батьківська фільтрація", навіть якщо вони не потребують додаткових обмежень. Тема викликала настільки активну реакцію, що ймовірно залишатиметься у центрі дискусій найближчим часом.

Як ChatGPT допоміг виграти в лотерею?

Мешканка Вірджинії, США, виграла значну суму в лотерею Powerball, скориставшись допомогою чат-бота ChatGPT для вибору чисел. Це принесло їй приз у розмірі 50 000 доларів. Однак, оскільки вона витратила додатковий долар на опцію Power Play, її виграш потроївся і склав 150 000 доларів.

Про свій успіх жінка дізналася через два дні, отримавши сповіщення на телефон під час робочої наради. Спершу вона вирішила, що це шахрайство, оскільки не могла повірити у такий успіх. Проте, перевіривши інформацію, вона переконалася, що справді виграла велику суму.